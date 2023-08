¿Cómo le podemos creer a Salvatore Mancuso cuando ha eludido a la justicia en Colombia?: la procuradora Margarita Cabello

La procuradora general, Margarita Cabello, se rechazó la posibilidad de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quede en libertad si llega a Colombia para cumplir su designación como “gestor de paz”. Aseguró, con contundencia, que no tiene credibilidad.

“Salvatore Mancuso no ha querido venir al país, y ha pedido su deportación a Italia. También está pidiendo decir la verdad que no dijo en Justicia y Paz ante la JEP. Entonces, quién le puede creer que sea gestor de paz a una persona que está eludiendo asumir su responsabilidad”, dijo Cabello.

“¿Si no dijo la verdad en Justicia y Paz, qué verdad es la que va a decir en la JEP? Si no dijo toda la verdad entonces incumplió en Justicia y Paz, y si incumplió en ese proceso de justicia transicional, entonces no puede aceptarse para ningún otro tipo de justicia transicional, sino que debe estar en la justicia ordinaria”, advirtió la procuradora.