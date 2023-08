Gustavo Petro responde a la Flip: “Cada vez que sea calumniado no me callaré, pediré rectificación y usaré los procedimientos que la ley permite”

“Cada vez que sea calumniado no me callaré, pediré la rectificación y en caso contrario usaré los otros procedimientos que la ley colombiana permite” , respondió el presidente a la Flip.

“La información de Caracol fue calumniosa. Quienes el canal afirmó que me habían financiado afirmaron que no. Quienes el canal dijo que eran directivos de Colombia Humana resultó que no eran y, al querer vincularme con la financiación de un narco, negado por su propia esposa, terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre. Pedí, como la ley exige, una rectificación y no quiso la cadena. Por tanto corresponde usar los procedimientos legales para defender mi buen nombre y el de toda una colectividad política que fue calumniada”, agregó el mandatario.