María Fernanda Cabal rompe el silencio y destapa a quién le debe que esté viva tras plan del ELN de asesinarla

SEMANA conoció, por medio de altas fuentes en el Ministerio de Defensa, que el ELN no solamente tenía planeado asesinar al fiscal Francisco Barbosa, sino que también quería atentar contra la vida del general (r) Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, y María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático.

La congresista vallecaucana rompió el silencio este lunes en Vicky en Semana y habló por primera vez sobre este hecho, recalcando que deben estar bastante atentos a que no haya una persecución en contra de las personas que los destaparon.

“Me preocupa que el Ejército no esté jugando el papel que debe ocupar desde sus altos mandos. Yo le agradezco al Ejército y su inteligencia que logró develar gran parte del plan, pero tenemos que estar muy vigilantes”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Gracias a la prensa se ha revelado gran parte de la atrocidad que vivimos en la política. Tenemos que estar muy atentos a que no haya ninguna purga y una persecución contra esos, a los que les debemos la vida el fiscal, el general Zapateiro y yo”.

“A mí nadie me ha llamado, excepto la Fiscalía. Tengo cita en el búnker y necesito que me cuenten toda la historia, yo sé que ellos ya han tenido otras reuniones. Fui a la Policía y me han tratado muy bien. Toca restringirse y guardarse, lastimosamente, por culpa de estos bandidos y degenerados. Toca cuidar a la familia”, sentenció Cabal.