Jota Pe Hernández revela las dádivas que le han ofrecido: “conmigo la cosa es diferente”

El escándalo se extendió por cuanto muchos de los señalados hacen parte del Partido Verde, el mismo del que hace parte el senador Jota Pe Hernández. “Les voy a confesar que hace un momento le escribí a Angélica bastante sorprendido, porque no me parece que Claudia López, en su inicio ya de precandidatura presidencial, empiece entonces a tirarles a todos los que en algún momento ella estuvo halagando. Manifestó que había ganado con Gustavo Petro y que volvería a votar por él mil veces y hoy pues el ataque es brutal . También manifestó que reconocía la lucha anticorrupción de Rodolfo Hernández, pero hoy no lo baja de corrupto”, dijo el congresista Jota Pe Hernández, inicialmente, para referir a cómo la exalcaldesa de Bogotá, también integrante del Partido Verde, se acomoda según convenga.

El congresista Jota Pe Hernández también señaló que se percató de que el congresista Hernán Cadavid sí denunció que le ofrecieron dádivas, pero aclaró que no es su caso. Sobre el particular, Cadavid dijo en ‘Vicky en SEMANA’: “Aún siendo oposición me han abordado, me han aproximado para ofrecerme beneficios por vía del Gobierno. Esa es la realidad y, en el momento que corresponde y en el canal que corresponde, vamos a presentar esa denuncia de suma gravedad. Y le quiero decir, tiene toda la coherencia en el barril sin fondo en que han convertido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esa entidad no solo tendría que desaparecer, suprimirse, eliminarse o cambiarse su régimen. De allí es la caja donde están comprando a medio mundo en el Congreso de la República”.