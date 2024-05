“Pusieron a los maestros como conejillos de indias y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo debe renunciar o el Congreso lo saca”

Inicialmente, la infructuosa reforma presentada por la exministra Carolina Corcho terminó con su salida de la cartera de salud. Posteriormente, el actual ministro Guillermo Jaramillo llegó para reemplazarla, aunque mantenía la misma misión. No obstante, ahora se enfrenta a un moción de censura.

En el espacio de Vicky en Semana , congresistas criticaron la gestión de Jaramillo y expusieron por qué -según su criterio- no debería continuar en el cargo.

La congresista de Alianza Verde también se refirió a los polémicos audios de Jaramillo : “quedó claro que el mismo ministro sabía que este modelo que proponía el presidente Petro era inviable, irrealizable, imposible y que había que hacer caso, no obstante”.

“El mensaje que le mandó el ministro Jaramillo a los docentes y al país es que ellos están dispuestos a sacrificar la salud de miles y miles de colombianos y colombianas -en este caso de 800.000 docentes y sus familias- en una lógica profundamente sectaria en lo ideológico, fundamentalista en contra de los privados (...) y lo que estamos viendo hoy es un absoluto colapso que mucho me temo ya no tiene vuelta atrás (...). Esperemos que puedan ajustar lo que falta en los próximos meses porque, si no, lamentablemente, lo que vamos es empezar a ver docentes morirse por cuenta de esta improvisación”, expresó Juvinao.