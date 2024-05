¿Guillermo Alfonso Jaramillo tendría las horas contadas como ministro de Salud? Ya se habla de su reemplazo

La dimisión podría producirse en las próximas horas, según le contó a SEMANA , una fuente de alta credibilidad del Palacio de Nariño. Sin embargo, el primer mandatario no ha confirmado la noticia.

“Yo he encontrado que, desafortunadamente, este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros, porque lo estudiamos, porque tuvimos 45 consultores estructuradores y conformamos este modelo, que hicimos tres revisiones claras y una proyección para poder poner este modelo en funcionamiento, no se ha cumplido en la práctica”, reconoce Jaramillo. Los audios no gustaron en el palacio presidencial.