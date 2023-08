María Fernanda Cabal dice que hay temor en los mandos militares “para agradar al gobierno”: ¿por qué?

“Hay temor por parte de los mandos”

No obstante, la congresista no tiene el mejor pronóstico para el desenlace de dicha política: “ lo que va a lograr es el desmembramiento de los territorios , como el Cauca, el Catatumbo, como lo que pasa en buena parte del Pacífico, como el Urabá en la parte del Darién, donde salen cientos de miles de migrantes todos los días. Una migración que no es normal”. En resumen, Cabal argumenta que hoy se ve un país “que se está deshaciendo” y con un fenómeno de violencia exacerbada.

“Danilo Rueda es un gran irresponsable”

“Yo no le creo a asesinos en serie; el país no les cree. Estamos sometidos a una obstinación que parece más bien una estrategia donde las Farc, los elenos y las GAOr van a terminar controlando los territorios sin acceso a la Fuerza Pública (...). Colombia va a camino al desmembramiento, a la milicianización y a la destrucción. Me preocupa que el Ejército no esté jugando el papel que tiene que tener desde sus altos mandos”, redondeó la senadora del Centro Democrático en el espacio de Vicky en SEMANA.