María Fernanda Cabal explota contra el comisionado de paz, Danilo Rueda: dice que es “ideólogo” del grupo criminal

No es la primera vez que el ELN niega su participación en un acto terrorista. Uno de muchos ejemplos podría ser el atentado en la Escuela General Santander en enero de 2019, donde asesinaron a 22 cadetes . Desde Cuba, Pablo Beltrán fue el primero en rechazar su participación, después un comunicado del comando central hizo lo propio hasta que se demostró que fueron los autores. Ejemplos hay muchos, pero como lo manifestó el fiscal Francisco Barbosa, “uno no puede ser tan imbécil de atribuirse un hecho como este”, haciendo referencia a que ese grupo criminal difícilmente aceptará su responsabilidad.

Aunque el presidente Petro no había llamado al fiscal, el viernes 11 de agosto se hizo un cara a cara en la Casa de Nariño. El mandatario le pidió a Barbosa hablar personalmente sobre esa situación. La reunión duró 20 minutos y el fiscal entregó todos los detalles al mandatario, quien, contrario al comisionado de Paz, mostró su “preocupación” por la seguridad de Barbosa y quedó de investigar a fondo lo que está ocurriendo. Sobre todo, porque el fiscal reveló que existe un documento de la Uiaf que probaría movimientos financieros del ELN por 3.000 millones de pesos para ejecutar el plan y que fue enviado al Ejército, pero no a la Fiscalía. Al parecer, la información se conoció hace dos meses, pero no se informó para no afectar el proceso de paz.