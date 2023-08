Francisco Barbosa pone en su sitio al comisionado de Paz, Danilo Rueda: “Es un miserable”. El fiscal responsabiliza al Gobierno Petro por desconocer plan terrorista del ELN para asesinarlo

“No puedo ser enemigo de la paz porque he suspendido 19 órdenes de captura contra integrantes del ELN y más de 70 órdenes de captura contra integrantes [de] todas las organizaciones criminales”, agregó Barbosa.

Francisco Barbosa. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Sobre las fuentes de información, el fiscal fue enfático: “Las fuentes de información fueron oficiales, incluso, una del Ejército Nacional. Si es así, el Ejército Nacional es el que está saboteando entonces el proceso de paz con el ELN, y no el fiscal general”.

SEMANA confirmó que la información del posible atentado terrorista no solo contra el fiscal Barbosa, sino contra el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal, está en manos del Ejército desde hace dos meses, pero no se habría hecho pública para evitar entorpecer los diálogos con el ELN.

SEMANA le preguntó a Barbosa su opinión sobre el hecho que, hasta ahora, el presidente Petro ha guardado silencio. “Petro no me ha llamado. Eso no es normal. Lo lamento. Uno esperaría que existiera solidaridad entre las instituciones que componen el Estado de derecho”, concluyó el fiscal Barbosa.