“Responsabilizo al Gobierno Petro de lo que me pueda ocurrir a mí o a mi familia”: Francisco Barbosa tras información de atentado del ELN

El fiscal general, Francisco Barbosa, se refirió este viernes 11 de agosto a la forma como el gobierno del presidente Gustavo Petro ha manejado la información de inteligencia que apunta a que la guerrilla del ELN habría planeado un atentado para acabar con su vida.

En 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Barbosa dijo: “uno lo que observa es que el Gobierno tiene una actitud dual, doble, frente a este asunto. Cuando se presenta esta circunstancia, inmediatamente se solidarizan, me llama el ministro de Defensa (Iván Velásquez), me informa que trabajaremos en conjunto para ayudar en esta investigación. Y, posteriormente, el comisionado para la paz sale y respalda la hipótesis del ELN de negar lo que las instituciones colombianas judiciales tienen y han recogido en el marco de las investigaciones”.

ELN / Comisionado de paz, Danilo Rueda / Fiscal general Francisco Barbosa | Foto: Foto AFP, Foto SEMANA y foto Fiscalía

Barbosa reconoció haberse sorprendido: “Es una actitud miserable conmigo, con la entidad, con la institucionalidad. Uno no puede partir de la base de la mala fe mía, de la Fiscalía General, y menos aún insinuar (Danilo Rueda), como lo insinuó en una larga entrevista en la Red Pública, diciendo básicamente que me pedía cautela frente a este tema. No entiendo bien el doble discurso. Por un lado hay solidaridad, al otro día existe una posición diversa. En la noche sacaron otro comunicado diciendo que lamentan las amenazas y que tienen una posición de solidaridad”.

El fiscal general dijo que atacar a la Fiscalía General de la Nación e informar que se está saboteando la paz es desconocer que la institución ha levantado 19 órdenes de captura contra miembros del ELN que están sentados en la mesa de negociación y más de 70 miembros de las disidencias de las Farc.

“No lo hago porque quiera sino porque me toca, porque la Constitución Política le da esa facultad al presidente y yo cumplo la Constitución y la ley. No soy un hombre de obstáculos frente a ningún proyecto de paz en el país. No lo he sido nunca”.

El fiscal general, Francisco Barbosa, en declaraciones sobre los planes del atentado en su contra por parte del ELN. | Foto: Semana

Recordó que una de las fuentes que advirtió sobre el intento del ELN fue el Ejército de Colombia y que el viernes pasado le entregó la información a la Fiscalía. “Casi que Danilo Rueda está responsabilizando al Ejército de querer sabotear el acuerdo de paz”.

El fiscal se escuchó molesto en Caracol Radio con Rueda. Dijo que el alto comisionado para la paz habló en una entrevista de enemigos agazapados de la paz. “Yo sí creo que le debe decir al país quién es el enemigo agazapado de la paz, si está diciendo que es el fiscal, a mí me gusta que me lo digan de frente”, manifestó.

General (r) Eduardo Zapateiro / Senadora María Fernanda Cabal / Fiscal Francisco Barbosa | Foto: Fotos: SEMANA y suministradas

Y añadió: “Yo responsabilizo al Gobierno colombiano de lo que me pueda ocurrir a mí y a mi familia y a las otras personas, cada uno asumirá sus responsabilidades por lo que ocurre, porque es que el señor Danilo Rueda actúa como representante y vocero del presidente. A mí esto me parece un asunto de extrema gravedad”.

Contó, además: “al día de hoy, no he recibido una llamada del presidente de la República. Además, no la necesito, pero por lo menos uno esperaría que exista algún tipo de solidaridad institucional. Aquí no hay llamadas de nadie, aquí uno no sabe quién está al frente de esto”.

El fiscal dijo que le han oficializado que la información sobre el plan para atentar contra su vida la tenían desde hace dos meses. “Yo sí quisiera que se aclarara públicamente hace cuánto está esa información. Además, me dicen que hay información de la UIAF donde se le entregó información financiera al Ejército, datos que no tiene la Fiscalía General (...)”.