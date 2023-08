¿Gobierno le cree más al ELN que al fiscal General?: comisionado de Paz dijo que hay “dudas” sobre la fuente del plan contra Barbosa

“Ahí se tramita cada caso (esquema de monitoreo y verificación), en este momento está surtiendo la información que suministra que se conoce públicamente, la que suministra el ELN , y luego hay un conjunto de verificaciones, pero todavía no hay un pronunciamiento de fondo simultáneamente”, sostuvo Rueda.

“Ya que el hecho de que el ELN haya manifestado públicamente que no es responsable, y que la fuente de la información haya quedado en cuestionamiento, pone dudas y plantea hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances que hay de paz con el Ejército de Liberación Nacional ”.

También expuso: “Toda la información se recauda, se discute al interior y luego se toman decisiones. En algunas ocasiones hay que hacer verificación en terreno. Entonces, este, también tiene unos, hay unos procedimientos definidos y se coteja la información. Hay que recordar que el mecanismo de monitoreo y verificación no se pronuncia sobre asuntos de fondo, aclara situaciones, pero no se puede pronunciar sobre asuntos de fondo ”.

Urgente | “Uno no puede ser tan imbécil de atribuirse un hecho como este”: fiscal Francisco Barbosa ante amenaza del ELN en su contra

A su término, el fiscal Barbosa fue contundente en decir: “Uno no puede ser tan imbécil de atribuirse un hecho como este”. Esto, ante quienes ponen en duda las alarmantes amenazas del ELN contra su vida.

“Yo no conozco la primera vez que el ELN, o cualquier organización de carácter criminal, venga a atribuirse un hecho. Normalmente, cualquier organización saldría y diría que no está dentro de sus planes, pero lo cierto es que tenemos una investigación abierta y obviamente empezaremos a plantear esas hipótesis ”, aseguró Barbosa.

De igual forma, fue claro en decir que no es “enemigo” de la paz, ni del proceso que adelanta el Gobierno nacional en el marco de la llamada paz total.

“Recordemos también para aquellos que han dicho que yo soy un enemigo de la paz y que han venido diciendo y circulando eso, que he levantado y he suspendido 19 órdenes de captura contra miembros del ELN, más de 70 órdenes de captura en su totalidad con organizaciones como las disidencias. Entonces, si hay un mayor colaborador de la paz total, con todos los límites que se han puesto y con todas las discusiones que yo he puesto en el país, ha sido el Fiscal General de la Nación”, sostuvo.