Novio de Baby Demoni expuso detalles tras muerte de la ‘influencer’ y reveló último mensaje que le envió: “No quería ver señales”

La muerte de Baby Demoni se convirtió en foco de comentarios en redes sociales, debido a las diversas versiones que salieron a la luz. Muchos curiosos se dejaron llevar por los pronunciamientos de los seres amados de la influencer, quienes entregaron la información que tenían del caso.

Pese a que muchos especulaban que se habría tratado de un homicidio, otros dejaron la puerta abierta a un problema que presentó el cuerpo de la creadora de contenido, ya que se había operado días antes.

Aunque el dictamen de Medicina Legal aún no se ha publicado, poco a poco han salido a la luz detalles de lo que ocurrió aquel día, cuando Baby Demoni fue llevada de urgencias a un centro médico y terminó perdiendo la vida.

En esta ocasión, Samor, novio de la creadora de contenido, fue quien decidió exponer su versión, relatando qué era lo que rodeaba esta pérdida. El hombre fue claro y contundente en que no fue un feminicidio y tampoco algo que lo involucrara a él, pues nunca le hizo daño.

En un video de TikTok, el colombiano indicó que había guardado silencio para sobrellevar su dolor, ya que la muerte de Baby Demoni lo había golpeado bastante. Pese a que las cosas al final no estuvieron bien, siempre la había querido y respetado.

“Entiendo que hay familias que han sufrido el feminicidio en carne propia, pero, para la alegría o la desdicha de muchos, este no es mi caso. En estos cinco años que estuve con Aleja, jamás le toqué un pelo. Lamento mucho la pérdida de mi flaca. Todo este tiempo estuve en mi luto, en mi dolor, haciéndome un poco más fuerte para salir y aclararles a todos ustedes qué fue lo que pasó”, dijo.

“También quiero recalcar a las personas inescrupulosas, oportunistas y despreciables que, en vida, quisieron sacar provecho de mi baby y, en su muerte, hicieron negocio. Para ellos, la muerte de mi mujer fue un programa de televisión, un contenido para sus canales. Hoy, que soy un poco más fuerte, vengo a desmentir a esas personas y a hablar de lo que realmente pasó”, aseguró en las imágenes.

Samor fue enfático en que todo se detonó aquel día de la discusión con su pareja por una infidelidad que él le descubrió y que ella había ocultado. A pesar de que era algo que le decían terceros, lo dudaba y no prestaba atención.

“Yo me enteré de una infidelidad de Baby hacia mí, y como uno siempre es el último en enterarse, mucha gente me lo decía, pero yo no quería ver las señales”, puntualizó en el clip.

“Varias personas me lo decían cuando yo llegaba al círculo social de ella; se sentía la indiferencia, la extrañeza. Días atrás, yo estaba jugando con la niña en el cuarto; ella se sentó y me dijo: ‘Papá, cuéntame un chisme’. Yo pensé que era un video de TikTok, porque nosotros vivíamos en el mundo de las redes, y creí que era algún video que había visto hacer a Alejandra”, aseveró.

Lo curioso, según explicó, fue que su hija fue quien le comentó que sabía que su mamá y La fresa más nea, mejor amigo de la influencer, le mentían. Aunque trató de indagar más, fue imposible, pues llegó la modelo.

“Mi hija me dijo: ‘Papá, la Fresa y mi mamá te engañan’. Yo quedé confundido y le pregunté: ‘Hija, ¿me estás diciendo la verdad?’. Ella me respondió: ‘La Fresa y mi mamá te engañan’. Como pude, en ese momentico la seguí indagando, le seguí preguntando. En ese instante llegó Alejandra y la conversación quedó hasta ahí“, relató.

El hombre reiteró que este contenido no lo grababa para victimizarse, sino para esclarecer todo lo que se especulaba en plataformas digitales. Ahí fue cuando mencionó que las palabras de su hija hicieron que cayera en cuenta de comportamientos particulares de su pareja, quien llegaba tarde tras verse con su amigo.

El reclamo por esta supuesta traición amorosa se dio ese día, encarándola tras los argumentos y bases que tenía. Ella negó por completo dicho vínculo, pero él seguía con la idea de que había algo oculto.

“Yo la senté y le dije que si me iba a ver la cara de bobo, que si pensó que nunca me iba a enterar, que la única persona que ve todo fue la que me contó. En ese momento ella me lo negaba y le pregunté por todo”, contó.

En ese instante reveló cuál fue el último mensaje que le envió Baby Demoni, avisándole que algo sucedería por el tipo de palabras que usó.

“El último mensaje que me escribió fue: ‘Yo nunca le hice nada. Perdón por todo, por favor, cuide a mi hija’”, dijo.