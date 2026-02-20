Habló padre de Baby Demoni y expuso detalle que daría giro en la muerte de la influencer: “Tengo la plena seguridad de eso”

La muerte de Baby Demoni provocó una fuerte conmoción en redes sociales, donde la noticia desató una avalancha de reacciones, especulaciones y mensajes de impacto. El fallecimiento fue confirmado por personas cercanas a su entorno, quienes dieron a conocer algunos detalles del caso y manifestaron públicamente el dolor que dejó su partida.

Tras hacerse pública la información, comenzaron a circular distintas versiones sobre las circunstancias que rodearon el deceso. Mientras un sector de los usuarios planteó la posibilidad de un hecho violento, otras hipótesis apuntaron a complicaciones de salud asociadas a una cirugía estética a la que se habría sometido pocos días antes. Hasta el momento, las causas exactas siguen siendo motivo de debate y expectativa entre quienes siguen de cerca el caso.

De hecho, recientemente, las miradas se posaron en Manuel Ariza, padre de Baby Demoni, quien concedió una entrevista a Más allá del silencio, donde contó un poco de lo que seguía ocurriendo en el caso.

Sale a la luz la causa de muerte de Baby Demoni y destapan hallazgo que daría giro en el caso

El hombre, en la charla, afirmó que tenía pruebas y elementos clave que descartarían lo que se ha dicho hasta el momento, demostrando que su hija no se quitó la vida.

“Tengo pruebas de que mi hija no se suicidó. Tengo la plena seguridad de eso, de que a mi hija la mataron. No le puedo decir mucho. La verdad es que tengo evidencias, pero no puedo ir más allá”, dijo.

El padre de la creadora de contenido apuntó que la investigación seguía en el mismo punto, recibiendo respuestas que no le daban certeza de nada. Al comentar sobre lo que sucedió aquel día, Ariza fue enfático en que ya había detalles de tiempo atrás que le generaron dudas sobre lo que se estaba hablando. Al hablar de lo dicho por la Fiscalía General, puntualizó que recibía constantemente las mismas palabras.

“He ido y que están recopilando pruebas, evidencia, que están mirando videos, pero no me han dicho nada. Entonces estoy a la espera de ver resultados por parte de la Fiscalía y de los entes judiciales”, comentó.

“Yo fui el 8 de octubre en horas de la noche, prácticamente iban a ser como las 7… Ella me mostró para pintarle el cuarto a la niña y para que le arreglara el tubo del baño, que estaba flojo“, relató.

El padre de Demoni aseguró que la escena venía de la mano de algo que sucedió antes, relacionado con el tubo del baño con el que habría atentado en su contra.

“Cuando yo ingresé ahí a mirar el tubo del baño a mí me tocaba agacharme… Y pues donde uno no más llegara a hacerle una fisura al tubo, se cae. Yo incluso le dije a ella: ‘Cuidado se le cae eso a la niña porque eso no sostiene. Eso es como para darle estabilidad al vidrio de la ducha’“, comentó.

Baby Demoni y Samor One Foto: Instagram @baby_demoni_ - TikTok @samor.one / Montaje SEMANA

Manuel afirmó que el último día que vio con vida a la influencer fue el 8 de octubre de 2025, haciendo los arreglos que se mencionaron anteriormente. Lo curioso es que ese día María Alejandra, nombre de pila de la mujer, le mostró un presunto dinero que tenía en la casa, pero que luego no se halló cuando todo pasó.

Al saber sobre la cirugía, el progenitor intentó conocer detalles, precisamente por su nieta, quien debía estar bajo cuidado por el tema de salud que atravesaba su mamá.

“Yo le dije que dónde estaba la niña y ella me dijo que estaba con Miguel, que la había sacado a dar una vuelta al parque porque ella no podía moverse precisamente por la cirugía. Ese día mi hija me dijo que le prestara unas camisas para ella grabar contenido. Quedamos en que yo iba el martes en horas de la noche a llevarle las camisas”, contó en el pódcast.

El hombre fue contundente al revelar que marcó tres o cuatro veces al celular de su hija, pero nunca contestaron. Lo particular fue que al llegar al hospital, aquel día que su otra hija le habló de la situación, vio a la pareja de la influencer con el móvil en la mano. Al interrogarlo sobre lo que pasó, Samor One respondió de manera inesperada.

“Lo primero que hizo fue decirme que le pegara. Por tres veces me lo repitió y salió con el teléfono de Alejandra y el de él así (en las manos)”.

Laura Valentina, la hermana de Baby Demoni, indicó que en el hospital todo cambió de rumbo, luego de una conversación con Samor: “Miguel ya estaba en la clínica y me dijo: ‘Hablemos’. Yo le dije que ‘no me diga nada, que mi hermana está aquí es por su culpa’. Él dijo: ‘Es que estaba ofuscado, estábamos peleando’”.

Lo complejo de todo fue que la familia vio en el cuerpo de la influencer que tenía un chichón en la cabeza y unas marcasen el cuello, muy similares a dedos.

“Tenía un chichón en la cabeza, estaba muy despelucada(…) Tenía varios hematomas morados en el cuerpo. A ella le faltaba una uña pequeña. El resto de las uñas estaban bien. No tenía marcas de lazos de que hubiera sido con una cabuya o un lazo o una sabana. Ella tenía dos marcas aquí… Y no eran golpes, eran dos dedos, como si la hubieran cogido”, dijo.

“El televisor estaba partido a la mitad y con un golpe en toda una esquina (...) A mi hija la golpearon con el televisor, la estrellaron porque cuando fuimos al hospital ella tenía un chichón al lado izquierdo”, agregó.

Para finalizar, Manuel Ariza dejó unas palabras claras en las que aseveró que saldrían a la luz las pruebas de que nada pasó como se decía.

“Tengo pruebas de que mi hija no se suicidó. Tengo la plena seguridad de eso, de que a mi hija la mataron. Pronto serán reveladas”, concluyó.