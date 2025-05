Este es el lugar ideal para colocar la plata de sábila y atraer buena energía, según el Feng Shui

Según el Feng Shui, poner la planta de sábila en una esquina con buena iluminación no solo armoniza el ambiente, sino que también aporta un toque natural en la decoración del hogar. Además, se cree que puede fortalecer la convivencia familiar.

Si bien esta planta es muy resistente, hay espacios en los que no se debe ubicar la sábila, ya que no favorecen ni su crecimiento o su energía. Por ende, lo más recomendable es no ponerla en baños, ya que son zonas con energía estancada, lo que puede bloquear los efectos positivos de la sábila.