Renzo Meneses se sinceró en SEMANA y reveló la verdad sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’

Avanza la tercera temporada de ‘La casa de los famosos’, el reality de convivencia del Canal RCN en el cual compiten varios participantes del entretenimiento colombiano.

Durante la segunda semana del programa se conoció al segundo eliminado de la competencia, donde el público decidió que el concursante Renzo Meneses debía abandonar el juego.

SEMANA tuvo la oportunidad de entrevistar al modelo, actor, entrenador deportivo y exparticipante del Desafío XX del canal Caracol para conocer su experiencia en este programa.

“Desde el día uno me viví esa vaina de una manera brutal. Siento que fue una experiencia enriquecedora. Puedo decir que en tan poquito tiempo pude conectar con grandes personas dentro del programa. Y nada, eso es lo que me llevó. Una experiencia brutal para mi hoja de vida, para todo el tema que estoy haciendo y que voy a empezar a hacer en redes sociales. Entonces, me gustó”, dijo inicialmente.

Pese a que duró dos semanas en la competencia, Meneses tuvo alguna cercanía con la también participante de ‘La casa de los famosos’, Mariana Zapata, quien es creadora de contenido y empresaria.

“Es una mujer súper hermosa. Siento que fue algo muy genuino. No lo vi como tema de estrategia, como muchas personas me lo han insinuado. Porque yo, desde un momento cero, dije que no quería nada, ningún tipo de relación dentro del programa. Sin embargo, fue una conexión muy chévere, muy genuina”, mencionó Renzo en SEMANA.

Mientras avanzaba la competencia, ambos participantes tuvieron química, donde el mayor tiempo se la pasaban juntos y compartían varias cosas de sus vidas, por lo que la relación fluyó.

“Me llevo muchas cosas de ella. Lo trabajadora y lo disciplinada que es. Como mujer, me parece una mujer increíble. Y nada, esa amistad surgió muy rápido. (...) Y que siento que puede surgir una amistad muy bonita afuera del programa también”, puntualizó Renzo sobre el tema con Mariana.

Tras la salida del modelo, Zapata se vio ampliamente afectada, porque no se esperaba que él fuera el segundo eliminado del programa, por lo que será esperar cómo finaliza esta relación cuando la creadora de contenido salga de competencia.