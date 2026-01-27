La tercera temporada de La casa de los famosos comenzó con el ingreso de 24 participantes que sueñan con llegar a la final y llevarse el premio mayor. Cada uno llegó con expectativas diferentes y con la intención de conquistar al público desde el primer día.

Desde que se anunció esta edición, los televidentes empezaron a elegir a sus favoritos, atentos a que la competencia se desarrolle de forma auténtica y entretenida. Al mismo tiempo, varios concursantes dejaron ver que ingresaron con estrategias claras, dispuestos a marcar su camino y destacarse desde el arranque del reality.

Sin embargo, el pasado 25 de enero de 2026, se conoció el nombre del segundo eliminado de la competencia, el cual fue Renzo Meneses, exparticipante del Desafío. El famoso no logró convencer al público con las votaciones, quedándose solo con casi el 5 % de apoyo.

Fuertes cachetadas: Mariana Zapata y Lorena Altamirano protagonizaron pelea en La casa de los famosos

No obstante, tras abandonar el reality, la celebridad estuvo de visita en Buen día, Colombia, donde revivió un poco de su experiencia en La casa de los famosos 3. Allí se refirió a su relación sentimental con la madre de su hijo, Ethan, pese a que no la nombró directamente.

Sus declaraciones fueron dirigidas hacia una posible reconciliación con Anamar, con quien hubo fuertes diferencias que llegaron a temas de maltrato físico. Ambos llevaron el asunto al ámbito legal, ya que se convirtió en algo delicado.

La mujer había desmentido al exdesafiante en varios detalles que se mencionaron, por lo que Renzo terminó viendo esto en vivo. Su reacción fue captada por las cámaras, despertando una expresión de sorpresa y desconcierto.

Anamar no se contuvo y arremetió contra su expareja, señalándolo de no ser un padre presente, además de que no ayudaba económicamente al menor. A esto se le sumó el asunto del maltrato físico, recordando todo el pleito que fue noticia en redes sociales.

El exparticipante del reality no ocultó su sentir, respondiendo ante cámaras las acusaciones que había en su contra. Un clip fue difundido por usuarios de X, donde lo señalaron y reprocharon por lo ocurrido con su exnovia.

Renzo reaccionó a declaraciones de Anamar en vivo

Según se observó, el segundo eliminado de La casa de los famosos 3 reveló que la situación era manejada por sus abogados, precisamente por ser difamaciones a su buen nombre.

“Vuelvo y lo reitero, no hay una verdad absoluta. Ahorita solo es un señalamiento. He dejado todo en manos de mis abogados”, dijo al inicio.

“Espero que eso se aclare pronto porque sí hay que dejar las cosas claras. Yo tomé la decisión de denunciar. Es como una disputa y no quise salir a hablar porque es salir a hablar de la mamá de mi hijo y yo siempre, caballero hasta el final”, afirmó.

En cuanto a sus decisiones, Renzo puntualizó que estaba tranquilo, o si no, no hubiera ido al formato para ser señalado por miles de personas.

“Siento que si tuviese culpa, no habría ido a un programa de esos a que me funaran allá. Hay que dejárselo todo a Dios”, aseveró.