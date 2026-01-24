Gente

Expareja de Renzo, de ‘La casa de los famosos’, rompió el silencio tras ser acusada de falsa demanda en su contra: “Tengo más pruebas”

Tras las acusaciones realizadas por el participante durante una dinámica del reality, Anamar no dudó en defenderse a través de su cuenta de Instagram.

Redacción Gente
24 de enero de 2026, 3:26 p. m.
La pareja estuvo envuelta en una polémica tras un presunto caso de maltrato.
El pasado 12 de enero se estrenó la tercera temporada de La casa de los famosos, uno de los realities colombianos que ha logrado posicionarse como uno de los favoritos del público, no solo por su dinámica de juego, sino también por la montaña rusa de emociones que suele generar.

Con creadores de contenido, actores, humoristas y deportistas entre sus participantes, el programa inició dando mucho de qué hablar, especialmente por los primeros roces entre algunos famosos, cuyas diferencias de personalidad han dificultado una convivencia tranquila.

Todas estas situaciones han quedado registradas en las distintas dinámicas del reality, en las que los participantes se enfrentan a decirse sus verdades sin rodeos. Sin embargo, no todo gira en torno a los conflictos, pues una de las actividades más emotivas es la conocida ‘Línea de la vida’, que les permite abrir su corazón.

Renzo y Anamar están involucrados en una polémica por un presunto caso de maltrato.
En esta dinámica, bajo la guía y acompañamiento de Carla, cada participante relata de manera cronológica los momentos más significativos de su vida. En esta ocasión, el turno fue para Renzo Meneses, exparticipante del Desafío XX y expareja de Ana María Restrepo, quien también hizo parte del mismo reality.

Durante su relato, hubo un tema que llamó especialmente la atención de los seguidores y de la propia mujer. Al hablar de su vida sentimental, Renzo afirmó que la madre de su tercer hijo —es decir, Anamar— presuntamente le habría hecho una denuncia falsa en redes sociales, lo que, según él, le ocasionó diversos daños.

“Pasó algo muy fuerte con la mamá de mi último hijo. Ella me hizo una denuncia falsa en redes sociales y eso causó un caos. Ahorita todo está bien con ella”, expresó.

Aunque aseguró que actualmente la situación entre ambos es cordial, aclaró que no están juntos como pareja, aunque existirían planes de una posible reconciliación, siempre y cuando logren dejar atrás los episodios que los lastimaron.

Estas afirmaciones no pasaron desapercibidas para la deportista, quien no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de Instagram para desmentir lo dicho por el padre de su hijo.

“Me quedé callada para proteger a mi hijo y no involucrarlo, pero no voy a seguir permitiendo que personas mentirosas dañen mi imagen”, escribió en sus historias.

Posteriormente, aseguró que su intención no es perjudicar a nadie, sino velar exclusivamente por el bienestar de su hijo, brindándole amor, tranquilidad y estabilidad.

“No voy a permitir que se me siga silenciando ni que construyan mentiras sobre mí. Las acusaciones que él está haciendo en televisión son falsas y solo buscan quedar bien ante la opinión pública, sin importar el daño que causan”, añadió.

Anamar, expareja de Renzo respondió a las acusaciones hechas por el participante en 'La casa de los famosos'.
Anamar, expareja de Renzo respondió a las acusaciones hechas por el participante en 'La casa de los famosos'. Foto: Instagram @anamar.rpo

Finalmente, concluyó: “Tengo muchas más pruebas de las que en algún momento mostré y todo es verdadero. No he hecho ninguna denuncia falsa y, si tengo que presentar nuevas pruebas, lo haré”.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron con todo tipo de reacciones frente a esta nueva controversia que surgió dentro de La casa de los famosos.

