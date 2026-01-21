Beba se fue nuevamente de frente contra Yuli entre cruces y señalamientos en el juego de las etiquetas en ‘La casa de los famosos 3’

Avanza la segunda semana de ‘La casa de los famosos 3’ y las diferencias entre los participantes comienzan a hacerse visibles. Este 21 de enero, el programa del Canal RCN desarrolló una dinámica denominada el ‘juego de las etiquetas’, en la que los concursantes debían asignar a sus compañeros calificativos previamente establecidos, tanto de carácter ofensivo como positivo.

Durante la jornada, uno de los momentos que más atención generó fue el cruce entre Beba y Yuli Ruiz, luego de que Yuli etiquetara a Beba como una persona “grosera”.

Así quedó la placa de nominados en la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos 3’; hubo revolcón y ocho participantes están en riesgo

Este señalamiento se sumó a otros intercambios que evidenciaron tensiones acumuladas dentro de la convivencia, así como fue el momento de Sofía Jaramillo al etiquetar a Yuli, quien le respondió y ahí se metió Beba: ahí comenzó toda la pelea.

“¡Más tensas que nunca! Beba y Yuli se sacaron todas sus cartas y ya saben perfectamente qué es lo que a la otra le molesta de su personalidad”, dice la publicación del Canal RCN tras mostrar el clic de la pelea.

En el desarrollo del juego, Johanna Fadul asignó a Manuela Gómez la etiqueta de “poco confiable” y a Yuli Ruiz la de “poca lucha”. Tebi Bernal calificó a Campanita como “coqueta” y a Marylin Patiño como “insoportable”. Por su parte, Lorena Altamirano etiquetó a Tebi Bernal como “pasivo agresivo” y a Johanna Fadul como “incoherente”.

“Hay otras plataformas para eso”: Beba ‘acabó’ a Yuli en ‘La casa de los famosos 3′; la modelo, afectada, respondió

Otros participantes también protagonizaron cruces directos. Jay señaló a Renzo como “perezoso” y a Juanse Laverde como “venenoso”, mientras que Alexa Torrex calificó a Sofía Jaramillo como “falsa” y a Nicolás Arrieta como “divertido”. Renzo Meneses asignó a Yuli Ruiz la etiqueta de “bomba sexy” y a Valentino Lázaro la de “oportunista”.

Las interacciones continuaron con Mariana Zapata, quien consideró a Nicolás Arrieta “tierno” y a Tebi Bernal “mediocre”, y con Sofía Jaramillo, que etiquetó a Marylin Patiño como “empática” y a Yuli Ruiz como “víbora”. Eidevin calificó a Valentino Lázaro de “hipócrita” y a Campanita de “mentirosa”.

En la misma dinámica, Manuela Gómez señaló a Valentino Lázaro como “tóxico” y a Sara Uribe como “creída”, mientras que Juan Palau etiquetó a Alejandro Estrada como “morrongo” y a Eidevin como “imprudente”. Campanita calificó a Tebi Bernal como “peligroso” y a Beba como “llorona”.

La jornada concluyó con señalamientos adicionales de otros participantes, consolidando un ambiente de tensiones y alianzas incipientes que empiezan a definir la convivencia en la casa.