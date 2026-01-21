Gente

Beba se fue nuevamente de frente contra Yuli entre cruces y señalamientos en el juego de las etiquetas en ‘La casa de los famosos 3’

La dinámica dejó al descubierto tensiones entre varios participantes del reality.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

22 de enero de 2026, 3:59 a. m.
Yuli Ruiz y Beba, en 'La casa de los famosos 3'.
Yuli Ruiz y Beba, en 'La casa de los famosos 3'. Foto: Canal RCN

Avanza la segunda semana de ‘La casa de los famosos 3’ y las diferencias entre los participantes comienzan a hacerse visibles. Este 21 de enero, el programa del Canal RCN desarrolló una dinámica denominada el ‘juego de las etiquetas’, en la que los concursantes debían asignar a sus compañeros calificativos previamente establecidos, tanto de carácter ofensivo como positivo.

Durante la jornada, uno de los momentos que más atención generó fue el cruce entre Beba y Yuli Ruiz, luego de que Yuli etiquetara a Beba como una persona “grosera”.

Este señalamiento se sumó a otros intercambios que evidenciaron tensiones acumuladas dentro de la convivencia, así como fue el momento de Sofía Jaramillo al etiquetar a Yuli, quien le respondió y ahí se metió Beba: ahí comenzó toda la pelea.

“¡Más tensas que nunca! Beba y Yuli se sacaron todas sus cartas y ya saben perfectamente qué es lo que a la otra le molesta de su personalidad”, dice la publicación del Canal RCN tras mostrar el clic de la pelea.

En el desarrollo del juego, Johanna Fadul asignó a Manuela Gómez la etiqueta de “poco confiable” y a Yuli Ruiz la de “poca lucha”. Tebi Bernal calificó a Campanita como “coqueta” y a Marylin Patiño como “insoportable”. Por su parte, Lorena Altamirano etiquetó a Tebi Bernal como “pasivo agresivo” y a Johanna Fadul como “incoherente”.

Otros participantes también protagonizaron cruces directos. Jay señaló a Renzo como “perezoso” y a Juanse Laverde como “venenoso”, mientras que Alexa Torrex calificó a Sofía Jaramillo como “falsa” y a Nicolás Arrieta como “divertido”. Renzo Meneses asignó a Yuli Ruiz la etiqueta de “bomba sexy” y a Valentino Lázaro la de “oportunista”.

Las interacciones continuaron con Mariana Zapata, quien consideró a Nicolás Arrieta “tierno” y a Tebi Bernal “mediocre”, y con Sofía Jaramillo, que etiquetó a Marylin Patiño como “empática” y a Yuli Ruiz como “víbora”. Eidevin calificó a Valentino Lázaro de “hipócrita” y a Campanita de “mentirosa”.

En la misma dinámica, Manuela Gómez señaló a Valentino Lázaro como “tóxico” y a Sara Uribe como “creída”, mientras que Juan Palau etiquetó a Alejandro Estrada como “morrongo” y a Eidevin como “imprudente”. Campanita calificó a Tebi Bernal como “peligroso” y a Beba como “llorona”.

La jornada concluyó con señalamientos adicionales de otros participantes, consolidando un ambiente de tensiones y alianzas incipientes que empiezan a definir la convivencia en la casa.

