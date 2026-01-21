Así quedó la placa de nominados en la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos 3’; hubo revolcón y ocho participantes están en riesgo

Este miércoles 21 de enero se llevó a cabo la segunda jornada de nominación en ‘La Casa de los Famosos 3’, en la que los participantes realizaron votaciones privadas en el confesionario y posteriormente participaron en una dinámica adicional de nominación directa.

El proceso concluyó con la definición de los participantes que quedaron en riesgo de eliminación, donde ocho de ellos quedaron en placa.

Durante la primera fase, cada concursante asignó dos puntos y un punto de manera privada. Como resultado de estas votaciones, siete participantes quedaron prenominados: Juanse, Renzo, Beba, Alejandro Estrada, Tebi, Marilyn y Alexa Torrex.

La distribución de puntos se dio a partir de los votos cruzados entre los integrantes de la casa, incluyendo un voto extra otorgado a Juan Palau tras responder una llamada, lo que incidió en el resultado preliminar.

Posteriormente, se desarrolló una segunda dinámica en la que los participantes de los cuartos Calma y Tormenta que no habían quedado prenominados nominaron de frente a los concursantes en riesgo.

Tercera temporada del 'reality' del Canal RCN. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

En esta etapa, Juanse recibió varias nominaciones directas, mientras que Marilyn, Beba, Renzo, Tebi y Alexa también fueron señalados por distintos compañeros. Estas votaciones abiertas modificaron el panorama inicial y permitieron definir a los nominados finales por decisión de la casa.

Tras el cierre de ambas dinámicas, los nominados por la casa fueron Marilyn, Juanse, Beba, Renzo y Tebi. A ellos se sumaron Campanita y Alejandro Estrada, quienes quedaron nominados por decisión del público, de acuerdo con las votaciones de los televidentes.

Adicionalmente, la líder de la semana, Johanna Fadul, ejerció su facultad de nominación directa y eligió a Sara Uribe, quien pasó automáticamente a integrar la lista de participantes en riesgo.

Con este resultado quedó conformado el grupo definitivo de nominados de la semana, que deberá enfrentar la votación del público para definir quién continuará en competencia.

Sin embargo, durante el transcurso de la semana habrá varias dinámicas que podrían cambiar el rumbo de los participantes que quedaron en placa de nominación.