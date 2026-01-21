Gente

Así quedó la placa de nominados en la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos 3’; hubo revolcón y ocho participantes están en riesgo

La dinámica incluyó votaciones privadas, nominaciones de frente, decisiones del público y de la líder de la semana.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

22 de enero de 2026, 2:57 a. m.
Estos son los participantes de La casa de los famosos 3.
Estos son los participantes de La casa de los famosos 3. Foto: Instagram: lacasadelosfamososcolombia1

Este miércoles 21 de enero se llevó a cabo la segunda jornada de nominación en ‘La Casa de los Famosos 3’, en la que los participantes realizaron votaciones privadas en el confesionario y posteriormente participaron en una dinámica adicional de nominación directa.

El proceso concluyó con la definición de los participantes que quedaron en riesgo de eliminación, donde ocho de ellos quedaron en placa.

Posicionamiento de ‘La casa de los famosos 3′ explotó las redes; Yuli y Luisa, las protagonistas: “La cariñosa y la mal vibrosa”

Durante la primera fase, cada concursante asignó dos puntos y un punto de manera privada. Como resultado de estas votaciones, siete participantes quedaron prenominados: Juanse, Renzo, Beba, Alejandro Estrada, Tebi, Marilyn y Alexa Torrex.

La distribución de puntos se dio a partir de los votos cruzados entre los integrantes de la casa, incluyendo un voto extra otorgado a Juan Palau tras responder una llamada, lo que incidió en el resultado preliminar.

Gente

¿Murió Tekashi 6ix9ine? La verdad detrás de los alarmantes rumores sobre el rapero en una cárcel de Nueva York

Gente

Mariana Zapata rompe el silencio: el supuesto amorío secreto con un jugador de la Tricolor que estaría casado

Gente

Laura Tobón regresa a YouTube: “Vengo construyendo en silencio un sueño que quería desde hace mucho tiempo”

Gente

¿Hijo por vientre de alquiler? Westcol reveló que desea tener un hijo “a lo Cristiano Ronaldo”, anuncio que sacude las redes

Gente

Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración, pocos días después de su muerte: “Solicitamos abstenerse”

Gente

Luisa Fernanda W respondió a cuestionamientos por no ser vista junto a Pipe Bueno tras muerte de Yeison Jiménez

Gente

La reacción de Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Gente

Beba se fue nuevamente de frente contra Yuli entre cruces y señalamientos en el juego de las etiquetas en ‘La casa de los famosos 3’

Gente

“Le quitaron la vida a mi pareja”: el desgarrador testimonio de Marilyn Patiño en ‘La casa de los famosos’ que conmovió a Colombia

Gente

“Con tal de que no me lo meta a mi cama”: Juanse Quintero rompe el silencio por la cercanía entre Johanna Fadul y Valentino

Posteriormente, se desarrolló una segunda dinámica en la que los participantes de los cuartos Calma y Tormenta que no habían quedado prenominados nominaron de frente a los concursantes en riesgo.

La tercera temporada del 'reality' del Canal RCN ya tiene fecha de estreno.
Tercera temporada del 'reality' del Canal RCN. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia'

En esta etapa, Juanse recibió varias nominaciones directas, mientras que Marilyn, Beba, Renzo, Tebi y Alexa también fueron señalados por distintos compañeros. Estas votaciones abiertas modificaron el panorama inicial y permitieron definir a los nominados finales por decisión de la casa.

Tras el cierre de ambas dinámicas, los nominados por la casa fueron Marilyn, Juanse, Beba, Renzo y Tebi. A ellos se sumaron Campanita y Alejandro Estrada, quienes quedaron nominados por decisión del público, de acuerdo con las votaciones de los televidentes.

Adicionalmente, la líder de la semana, Johanna Fadul, ejerció su facultad de nominación directa y eligió a Sara Uribe, quien pasó automáticamente a integrar la lista de participantes en riesgo.

Con este resultado quedó conformado el grupo definitivo de nominados de la semana, que deberá enfrentar la votación del público para definir quién continuará en competencia.

Sin embargo, durante el transcurso de la semana habrá varias dinámicas que podrían cambiar el rumbo de los participantes que quedaron en placa de nominación.

Más de Gente

Estos son los participantes de La casa de los famosos 3.

Así quedó la placa de nominados en la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos 3’; hubo revolcón y ocho participantes están en riesgo

Tekashi 6ix9ine

¿Murió Tekashi 6ix9ine? La verdad detrás de los alarmantes rumores sobre el rapero en una cárcel de Nueva York

Mariana Zapata revela romance con crack de la Selección Colombia

Mariana Zapata rompe el silencio: el supuesto amorío secreto con un jugador de la Tricolor que estaría casado

Estará al aire desde el 26 de enero.

Laura Tobón regresa a YouTube: “Vengo construyendo en silencio un sueño que quería desde hace mucho tiempo”

El inesperado plan de Westcol para ser padre

¿Hijo por vientre de alquiler? Westcol reveló que desea tener un hijo “a lo Cristiano Ronaldo”, anuncio que sacude las redes

YEISON JIMENEZ

Familia de Yeison Jiménez hace importante aclaración, pocos días después de su muerte: “Solicitamos abstenerse”

El cantante de música popular respondió a quienes cuestionan su paternidad.

Luisa Fernanda W respondió a cuestionamientos por no ser vista junto a Pipe Bueno tras muerte de Yeison Jiménez

Westcol habla de Nicolás Arrieta y pide ayuda por él

La reacción de Westcol a la actuación de Nicolás Arrieta en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Ingrid Karina reveló que tuvo recaída estando en rehabilitación

Ingrid Karina, exmodelo que vivió en calles de Medellín, se mostró irreconocible: publicó fotos de cómo recibe 2026

Marilyn Patiño rompe el silencio: La cruda verdad tras la muerte de Fabián Bonilla

“Le quitaron la vida a mi pareja”: el desgarrador testimonio de Marilyn Patiño en ‘La casa de los famosos’ que conmovió a Colombia

Noticias Destacadas