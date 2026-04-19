Juan Carlos Arango, nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos’; el actor nominó a uno de sus colegas

En la noche de este domingo, 19 de abril, se conoció el nombre del nuevo eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’: Juan Carlos Arango, quien minutos antes del anuncio había manifestado que se sentía cansado.

Los cinco participantes que se encontraban en riesgo eran: Juan Carlos Arango (Juancho), ‘Campanita’, Aura Cristina, Valentino Lázaro y Tebi Bernal.

El primero en entrar de nuevo a la competencia fue Aura Cristina, seguida de Valentino, Tebi y ‘Campanita’.

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En el posicionamiento, Mariana, como líder de la semana, eligió a Tebi argumentando que es un buen competidor y en este momento de la competencia le parece contraproducente tenerlo como compañero.

Por su parte, Alejandro se posicionó frente a Juancho, señalando que en las últimas semanas han presentado varios inconvenientes que le podrían estar afectando pese a ser un gran competidor, declaraciones que el actor no refutó.

Beba tomó la decisión de pararse frente a Aura Cristina, no sin antes reconocer que es una de sus admiradoras; sin embargo, señaló que considera que el ganador del reality debería ser uno de los participantes que han estado desde el día cero en la competencia.

Alexa se posicionó contra Juancho cuestionando su estrategia y actitud en el reality, recalcando su deseo de abandonar la competencia, para el cuál ella manifestó estar dispuesta a apoyarlo.

Juanda Caribe eligió a Tebi por las diferencias que han tenido y porque también lo considera un gran competidor.

Tebi, al igual que varios de sus compañeros, se posicionó frente Juancho mencionando que había decidió unirse a su decisión de querer irse de la casa, además, destacó que prefiere que el ganador sea uno de los primeros participantes que entraron a la casa más famosa de la televisión.

Aura Cristina siguió esta dinámica y al detenerse frente a Juancho señaló que probablemente ya había cumplido con sus propósitos en el programa y, como él mismo lo ha dicho, sería el momento adecuado para retirarse.

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Valentino también eligió a Juancho, según él, porque nota una actitud poco interesada y desanimada, mientras que el actor se posicionó frente a Aura Cristina porque ingresó recientemente a la competencia, y considera que hay que darle la oportunidad a quienes llegaron desde el primer momento.

Aunque los participantes no pueden enterarse de los porcentajes, al final Carla Giraldo y Marcelo Cezán mostraron los resultados, que quedaron de la siguiente manera: Tebi (58.58%); Aura Cristina (19.05%); Valentino (13.16%); ‘Campanita’ (6.99%), y Juancho (2.22%).