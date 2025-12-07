Marvel confirma primer adelanto de ‘Avengers: Doomsday’ con Downey Jr. como Doom

Según informó el medio especializado Vandal, Marvel presentará en 2025 un avance de 60 segundos de Avengers: Doomsday, la ambiciosa película que reunirá a los héroes más emblemáticos del UCM y marcará el regreso de Robert Downey Jr. en un rol completamente distinto: el temible villano Doctor Doom.

De acuerdo con Vandal, “Veremos 1 minuto de Avengers: Doomsday este mismo 2025: los Vengadores ya están listos para enfrentarse a Robert Downey Jr.”.

Marvel difundirá un adelanto de 60 segundos

El reporte de Vandal destaca que este minuto de metraje será la primera pieza oficial capaz de mostrar la magnitud del conflicto que plantea Doomsday.

Aunque breve, el adelanto promete revelar el tono visual y narrativo de la película, que reunirá a un elenco multitudinario de héroes en el que sería el enfrentamiento más complejo del multiverso.

La presencia de Downey Jr. como Doctor Doom será el eje del avance, un gesto que busca marcar una ruptura clara con la era original de los Vengadores y mostrar su transformación en un antagonista de dimensiones épicas.

Revelación del primer minuto busca reactivar expectativa de ‘Doomsday’

Este adelanto llega en un momento estratégico para Marvel, que atraviesa un periodo de irregularidad en taquilla y en percepción pública.

La pieza reafirma que el estudio sigue apostando en grande y que Doomsday será un proyecto central para recuperar el impulso cinematográfico.

De acuerdo con Vandal, la producción está diseñada para ofrecer escenas de enorme escala, capaces de mantener la atención del público global y consolidar a Doom como un villano con el mismo peso emocional que tuvo Iron Man en su etapa como héroe.

Este primer vistazo no solo funcionará como impulso promocional, sino como una pieza clave para medir la respuesta del público frente al regreso de Downey Jr. bajo un nuevo rostro.

La aparición de Doom podría ser utilizada para insinuar el alcance real del conflicto, ya sea mediante un plano de gran escala, un gesto amenazante o un montaje que conecte diferentes líneas temporales del multiverso. Todo apunta a que Marvel quiere que ese minuto funcione como detonante narrativo, más que como simple teaser: una declaración de guerra audiovisual que anticipe la magnitud del villano.

De confirmarse el impacto que promete este avance, Avengers: Doomsday podría convertirse en el punto de inflexión que Marvel necesita para reposicionar su universo cinematográfico.