Cultura

¿Cómo funciona el ‘vision board’ y qué puede aportar a la planificación personal?

Esta estrategia no promete resultados automáticos, pero sí ayuda a mantener el enfoque en lo que se quiere lograr.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Javier Andrés Pineda Rangel

29 de diciembre de 2025, 11:00 p. m.
Una tendencia que mezcla creatividad y organización para convertir ideas en objetivos concretos
Una tendencia que mezcla creatividad y organización para convertir ideas en objetivos concretos Foto: Getty Images

En los últimos años, el vision board o tablero de visión se ha convertido en una herramienta popular para organizar metas personales y profesionales. Aunque suele asociarse con tendencias de bienestar y desarrollo personal, su utilidad va más allá de lo simbólico: se trata de un ejercicio de planificación visual que ayuda a las personas a clarificar objetivos y a mantenerlos presentes en el día a día.

Un vision board es, en esencia, un collage de imágenes, palabras y frases que representan lo que alguien quiere lograr en un periodo determinado. Puede incluir metas relacionadas con el trabajo, el estudio, la salud, las finanzas, los viajes o el crecimiento personal. La clave no está en “manifestar” deseos de forma mágica, sino en ordenar prioridades y reforzar el enfoque mental hacia aquello que se quiere alcanzar.

Llega el Año del Caballo de Fuego: fecha exacta del inicio del Año Nuevo Chino 2026 y su poderoso significado

El primer paso para crear un tablero de visión es detenerse a reflexionar. Antes de recortar imágenes o abrir una plantilla digital, es importante preguntarse qué se quiere cambiar, mejorar o consolidar. Expertos en planificación personal coinciden en que los objetivos deben ser realistas y específicos, ya que un vision board funciona mejor cuando traduce ideas abstractas en metas concretas.

Una vez definido ese propósito, el siguiente paso es reunir materiales. El tablero puede ser físico, hecho con cartulina, revistas, fotografías y marcadores, o digital, utilizando herramientas de diseño o plataformas visuales. No hay una única forma correcta de hacerlo: algunas personas prefieren una estética ordenada y minimalista; otras optan por collages más libres y creativos. Lo importante es que las imágenes y palabras elegidas tengan un significado personal.

Arcadia

Los trucos de Feng Shui que le traerían prosperidad y fortuna en el 2026

Arcadia

Importante documento histórico del Sabio Caldas será subastado: Probablemente, uno de los más importantes en manos privadas

Arcadia

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Arte

Almanaque Bristol: qué es y la historia de cómo nace este anuario

Arcadia

El poderoso salmo para realizar este 31 de diciembre en familia

Arcadia

¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

Arcadia

Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

Opinión

Cuando innovar se vuelve un acto de rebeldía necesaria

Opinión

El poder de lo pequeño

Economía

La audaz jugada financiera del Ministerio de Hacienda para bajar la deuda de Colombia en medio de la crisis fiscal. ¿De qué se trata?

Al crear un vision board es clave tener claras las metas que se quieren lograr en el año nuevo.
El tablero de visión como apoyo para tomar decisiones coherentes con metas personales y profesionales. Foto: Getty Images

Después viene la fase de construcción. Organizar los elementos no es un detalle menor, agrupar metas similares, darles jerarquía visual o separar áreas de la vida puede ayudar a entender mejor el camino que se quiere seguir. En este punto, el tablero deja de ser solo decorativo y se convierte en un mapa de intenciones.

Cuántas paradas y cada cuánto se deben hacer en un viaje por carretera: ojo si viaja con bebés, adultos mayores o mascotas

Ubicar el vision board en un lugar visible es otro aspecto clave. Tenerlo a la vista, en una pared, un escritorio o incluso como fondo de pantalla, permite que los objetivos estén presentes de manera constante. Esto no garantiza resultados automáticos, pero sí favorece la toma de decisiones coherentes con las metas planteadas.

Especialistas en productividad señalan que el valor del tablero de visión radica en su capacidad para reforzar la motivación y la constancia. Ver repetidamente los objetivos ayuda a no perderlos de vista en medio de la rutina diaria y puede funcionar como un recordatorio de por qué se toman ciertas decisiones o se hacen determinados esfuerzos.

Si quiere evitar que su consumo de energía se dispare, estos son los aparatos que debería desconectar antes de viajar por Año Nuevo

Es importante entender que un vision board no es estático. Puede revisarse, actualizarse o modificarse con el tiempo. Las metas cambian, las prioridades se ajustan y el tablero debe reflejar ese proceso. Más que un objeto cualquiera, es una herramienta flexible que invita a pensar con claridad, planear con intención y actuar con mayor conciencia sobre el rumbo que se quiere tomar.

Más de Arcadia

Lugares para organizar las velas, según el Feng shui

Los trucos de Feng Shui que le traerían prosperidad y fortuna en el 2026

Desde la reflexión sobre metas hasta la organización creativa, descubra las estrategias efectivas para estructurar su propio camino hacia el éxito.

¿Cómo funciona el ‘vision board’ y qué puede aportar a la planificación personal?

x

Importante documento histórico del Sabio Caldas será subastado: Probablemente, uno de los más importantes en manos privadas

El mundo le da la bienvenida al Año Nuevo Chino 2025

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la fecha exacta

Almanaque Bristol

Almanaque Bristol: qué es y la historia de cómo nace este anuario

Biblia

El poderoso salmo para realizar este 31 de diciembre en familia

Esta es la razón por la que las personas se meten debajo de la mesa en Año Nuevo

¿Qué pasa si me meto debajo de la mesa en Año Nuevo? Y por qué este ritual es tan celebrado en Colombia

Rituales de Año Nuevo

Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

Este año, se puede dar la bienvenida a la temporada festiva con un toque especial al conocer el sencillo ritual del Feng Shui para atraer amor en 2026.

El sencillo ritual del Feng Shui que debe realizar para atraer amor y abundancia en 2026

Karolina Wydra y Samba Schutte en 'Pluribus'.

Pluribus podría tener una segunda temporada; ¿cuándo sería su estreno? Esto es lo que se sabe

Noticias Destacadas