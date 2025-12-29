¿Cómo funciona el ‘vision board’ y qué puede aportar a la planificación personal?

En los últimos años, el vision board o tablero de visión se ha convertido en una herramienta popular para organizar metas personales y profesionales. Aunque suele asociarse con tendencias de bienestar y desarrollo personal, su utilidad va más allá de lo simbólico: se trata de un ejercicio de planificación visual que ayuda a las personas a clarificar objetivos y a mantenerlos presentes en el día a día.

Un vision board es, en esencia, un collage de imágenes, palabras y frases que representan lo que alguien quiere lograr en un periodo determinado. Puede incluir metas relacionadas con el trabajo, el estudio, la salud, las finanzas, los viajes o el crecimiento personal. La clave no está en “manifestar” deseos de forma mágica, sino en ordenar prioridades y reforzar el enfoque mental hacia aquello que se quiere alcanzar.

El primer paso para crear un tablero de visión es detenerse a reflexionar. Antes de recortar imágenes o abrir una plantilla digital, es importante preguntarse qué se quiere cambiar, mejorar o consolidar. Expertos en planificación personal coinciden en que los objetivos deben ser realistas y específicos, ya que un vision board funciona mejor cuando traduce ideas abstractas en metas concretas.

Una vez definido ese propósito, el siguiente paso es reunir materiales. El tablero puede ser físico, hecho con cartulina, revistas, fotografías y marcadores, o digital, utilizando herramientas de diseño o plataformas visuales. No hay una única forma correcta de hacerlo: algunas personas prefieren una estética ordenada y minimalista; otras optan por collages más libres y creativos. Lo importante es que las imágenes y palabras elegidas tengan un significado personal.

El tablero de visión como apoyo para tomar decisiones coherentes con metas personales y profesionales. Foto: Getty Images

Después viene la fase de construcción. Organizar los elementos no es un detalle menor, agrupar metas similares, darles jerarquía visual o separar áreas de la vida puede ayudar a entender mejor el camino que se quiere seguir. En este punto, el tablero deja de ser solo decorativo y se convierte en un mapa de intenciones.

Ubicar el vision board en un lugar visible es otro aspecto clave. Tenerlo a la vista, en una pared, un escritorio o incluso como fondo de pantalla, permite que los objetivos estén presentes de manera constante. Esto no garantiza resultados automáticos, pero sí favorece la toma de decisiones coherentes con las metas planteadas.

Especialistas en productividad señalan que el valor del tablero de visión radica en su capacidad para reforzar la motivación y la constancia. Ver repetidamente los objetivos ayuda a no perderlos de vista en medio de la rutina diaria y puede funcionar como un recordatorio de por qué se toman ciertas decisiones o se hacen determinados esfuerzos.

Es importante entender que un vision board no es estático. Puede revisarse, actualizarse o modificarse con el tiempo. Las metas cambian, las prioridades se ajustan y el tablero debe reflejar ese proceso. Más que un objeto cualquiera, es una herramienta flexible que invita a pensar con claridad, planear con intención y actuar con mayor conciencia sobre el rumbo que se quiere tomar.