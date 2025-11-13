Significado de los sueños: cómo interpretarlos y qué revelan, según la astrología

¿Es de las personas a las que les inquieta el mundo de los sueños?, ¿suele preguntarse qué significado se esconde detrás de esas imágenes que le provocan diversas emociones mientras duerme? Si es así, en esta nota podría descubrir cómo los planetas y otros cuerpos celestes pueden influir en lo que el subconsciente recrea durante el sueño, según explican distintos expertos en astrología.

En primer lugar, se dice que los sueños funcionan como un espejo complejo que vincula las emociones nocturnas con influencias cósmicas. Por eso, de acuerdo con la astrología, interpretar los sueños implica mucho más que descifrar imágenes: se trata de reconocer los símbolos, correlacionarlos con los movimientos planetarios y entender qué lecciones ofrece para el plano consciente.

¿Cómo interpretarlos?

Según un artículo publicado en el portal AstroDienst y basado en The Astrology of Dreams, un texto publicado por el astrólogo Rod Suskin, la interpretación astrológica de los sueños extiende las técnicas clásicas del horóscopo: analiza la carta natal, los tránsitos, las casas astrológicas y los símbolos planetarios para descifrar el mensaje nocturno.

En este contexto, la astrología señala que los astros y sus posiciones desempeñan un papel en el tipo y tono de los sueños. Por ejemplo, un artículo del diario The Times of India indica que la Luna, un astro relacionado con las emociones y el subconsciente, puede cambiar la intensidad o naturaleza de los sueños según su fase zodiacal.

Asimismo, indica que los signos del zodiaco también dejan su huella en los sueños. Por ejemplo, cuando se sueña con situaciones relacionadas con la comunicación o el movimiento, podría reflejar una energía similar a la de Géminis. En cambio, si el sueño está lleno de emociones intensas o cambios profundos, podría tener una influencia de Escorpio.

Para aprender a interpretar los sueños se deben identificar bien las emociones o sentimientos que despirtan. | Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta esto, el primer paso para interpretar los sueños sería registrarlos lo más pronto posible identificando las emociones, personas, lugares, símbolos y sensaciones que despierta.

Posteriormente, se aconseja revisar la carta natal, buscar qué planetas están dominando en la temporada o qué tránsitos están activos para comprender la energía que se manifiesta.

El siguiente paso es analizar signos y símbolos. Por ejemplo:

Aries / Marte - retos, inicios.

Tauro / Venus - estabilidad, placer, recursos.

Piscis / Neptuno - misticismo, intuición, sueños fluidos.

Por último, se debería relacionar el momento del sueño con fases lunares o tránsitos — una Luna llena en Cáncer puede intensificar temáticas familiares o emocionales en los sueños -, por ejemplo.

¿Por qué prestar atención a los sueños?