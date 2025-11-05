Hervir cáscaras de naranja con canela en casa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La naranja es una de las frutas más populares y por ello se consume en muchas partes del mundo. Se le atribuyen diversas bondades para la salud debido a su contenido de fibra, vitaminas y minerales.

Sin embargo, no es solo el alimento como tal, el que brinda beneficios, sino que a su cáscara también se le otorgan algunas bondades de las que se puede sacar provecho usándolas solas o mezclándolas con otros productos como la canela, un ingrediente también muy usado en casa con distintos propósitos.

¿Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con canela?

A estos dos productos se les han comenzado a dar muchas utilizaciones caseras y una de las recomendaciones es hervirlos de manera conjunta. El diario El Cronista indica que estos dos ingredientes generan un aroma cítrico que brinda una experiencia sensorial que puede ayudar a reducir el estrés y favorecer la relajación en personas.

De igual forma, se pueden convertir en un buen aromatizante para usarse en diversos espacios de las viviendas. El portal Gastrolab indica que los productos cítricos tienen un efecto revitalizante, mientras que a la canela se le atribuyen propiedades calmantes. Juntos, ayudan a reducir la ansiedad y promueven la relajación, además de alejar los malos olores.

Para ello se ponen en una olla las cáscaras de dos o tres naranjas, se agrega canela en rama o en polvo, se adiciona medio litro de agua y se pone a hervir. Cuando hierva se baja el fuego y se deja que el aroma se libere durante 10 a 15 minutos. Lo recomendable es dejar la olla destapada para que el vapor se disperse.

¿Qué usos se les puede dar a estos dos ingredientes?

En torno a este tema, el portal Cocina Delirante indica que los aromas tienen un papel importante en la vida de toda persona y estos dos ingredientes son ideales para poner en sitios específicos de la casa con el fin de mejorar el ambiente. Por ejemplo, en la cocina y el baño y no necesariamente hay que hervirlos.

Para ello se requiere de los siguientes elementos:

La cáscara de dos naranjas

Una ramita de canela partida

Un frasco de vidrio de 200 mililitros con tapa

Alcohol o vodka natural

A las cáscaras de naranja se les pueden dar varios usos en el hogar. | Foto: Getty Images/Image Source

Se introducen las cáscaras de naranja y los trozos de canela en el frasco y se agrega el alcohol o vodka, se cierra el frasco y se deja en un lugar fresco y oscuro durante 10 días.

Pasado este tiempo, se cuela, se pone en un atomizador y se aplica en estos lugares, tendiendo cuidado de que puede manchar ropa u otros elementos.

¿Qué beneficios tiene la cáscara de naranja hervida?