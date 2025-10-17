Suscribirse

Nación

Así fue la reseña, como preso, de Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, implicado en caso de tortura

El también cantante fue cobijado con una medida de aseguramiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

17 de octubre de 2025, 10:52 a. m.
Luis Alberto Rendón
Luis Alberto Rendón está viviendo la primera fase del juicio en su contra. | Foto: Suministrado a Semana

Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, tiene una imputación de cargos por los delitos de tortura y secuestro, que derivaron en una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

La Fiscalía advirtió que Luis Eduardo Rendón es un peligro para la sociedad y para el proceso que apenas se arranca, por eso el juez solicitó imponer una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad que, insólitamente y con la gravedad de los hechos, se redujo a la casa por cárcel.

Rendón fue capturado en un puesto de control en la ciudad de Cali, cuando dos uniformados detuvieron el vehículo en el que se moviliza y revisando el sistema de antecedentes, aparecía la orden de captura en su contra por hechos ocurridos en mayo de 2023, cuando dos trabajadores de su finca, fueron secuestrados y torturados.

“Luego de un rato, me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greeicy, y me dice que suba, que los señores necesitan hablar conmigo, y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente; y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”, señala la declaración de las víctimas.

De manera inmediata, fue trasladado a la sala de detenidos de la Policía metropolitana de Cali y, posteriormente, fue presentado ante el juez de control de garantías que lo requería, justamente por la investigación que ahora lo mantiene privado de la libertad. Rendón no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Contexto: “Me metieron mangueras en la boca y abrían la llave del agua”: la aterradora declaración de las víctimas de tortura que enreda al papá de Greeicy Rendón

Como es el trámite en estas etapas del proceso, el privado de la libertad, (Luis Alberto rendón) tuvo que ser trasladado por guardianes del Inpec, de la estación de Policía de Cali a su lugar de residencia, donde permanece actualmente mientras avanza la investigación en su contra. En ese traslado se cumplió con el procedimiento de reseña.

“Después de que capturan a estas cinco personas y salen de allí como alrededor del mediodía, pasadas dos horas, va el señor Luis Alberto Rendón a supuestamente denunciar que en esta finca donde vive él con Greeicy Rendón y Mike Bahía, encontraron que se robaron la caja fuerte y que allí había dinero en efectivo, relojes y que todo tiene un valor de más de 1.000 millones de pesos aproximadamente”, señaló la fiscal.

Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy
Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

El ente acusador advirtió que tiene todos los elementos de prueba necesarios para acusar a Luis Alberto Rendón por los delitos que fueron imputados, esto con el ánimo de llevarlo a un juicio y obtener una condena en su contra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Expresidente Iván Duque lanzó duras críticas al Gobierno Petro y lo acusó de usar a Israel para promover “el odio como forma de gobernar”

2. Así fue la reseña, como preso, de Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, implicado en caso de tortura

3. El aterrizaje de Juan Manuel Santos en la campaña presidencial de 2026: llega a impulsar el centro

4. Golpe de poder en Seattle: Blue Jays y Mariners luchan por la serie de campeonato

5. Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del viernes, 17 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Greeicy RendónLuis Alberto Rendónpreso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.