Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, tiene una imputación de cargos por los delitos de tortura y secuestro, que derivaron en una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.

La Fiscalía advirtió que Luis Eduardo Rendón es un peligro para la sociedad y para el proceso que apenas se arranca, por eso el juez solicitó imponer una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad que, insólitamente y con la gravedad de los hechos, se redujo a la casa por cárcel.

La Fiscalía advirtió que Luis Alberto Rendón, padre de la cantante Greeicy Rendón, denunció el hurto de sus pertenencias solo después de la tortura que habrían sufrido sus trabajadores, supuestamente a manos de escoltas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/caIcYrSxUm — Revista Semana (@RevistaSemana) October 15, 2025

Rendón fue capturado en un puesto de control en la ciudad de Cali, cuando dos uniformados detuvieron el vehículo en el que se moviliza y revisando el sistema de antecedentes, aparecía la orden de captura en su contra por hechos ocurridos en mayo de 2023, cuando dos trabajadores de su finca, fueron secuestrados y torturados.

“Luego de un rato, me llamó el señor don Alberto, que es el padre de la señora Greeicy, y me dice que suba, que los señores necesitan hablar conmigo, y al subir y llegar donde ellos se encontraban, uno me quita el celular, el señor Helbert Cárdenas, y me dice que nos fuéramos para otro lugar diferente; y ellos se quedan con el compañero José Francisco, quien estaba de ayudante conmigo”, señala la declaración de las víctimas.

De manera inmediata, fue trasladado a la sala de detenidos de la Policía metropolitana de Cali y, posteriormente, fue presentado ante el juez de control de garantías que lo requería, justamente por la investigación que ahora lo mantiene privado de la libertad. Rendón no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

Como es el trámite en estas etapas del proceso, el privado de la libertad, (Luis Alberto rendón) tuvo que ser trasladado por guardianes del Inpec, de la estación de Policía de Cali a su lugar de residencia, donde permanece actualmente mientras avanza la investigación en su contra. En ese traslado se cumplió con el procedimiento de reseña.

“Después de que capturan a estas cinco personas y salen de allí como alrededor del mediodía, pasadas dos horas, va el señor Luis Alberto Rendón a supuestamente denunciar que en esta finca donde vive él con Greeicy Rendón y Mike Bahía, encontraron que se robaron la caja fuerte y que allí había dinero en efectivo, relojes y que todo tiene un valor de más de 1.000 millones de pesos aproximadamente”, señaló la fiscal.

Luis Alberto Rendón, padre de Greeicy. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA