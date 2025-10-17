El 3 de marzo de 2023, se presentó el robo de una caja fuerte en una finca de la reconocida cantante colombiana Greeicy Rendón. Tras lo anterior, en dicho lugar, más exactamente en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, dos personas fueron presuntamente secuestradas y torturadas.

Se trata de dos personas que precisamente laboraban en dicha finca de propiedad de la artista, y a quienes señalaban de estar detrás del robo de esa caja fuerte que tenía 150.000 dólares, más de 12.000 euros y un millón de pesos colombianos, todo en efectivo.

Tras lo anterior, el pasado sábado 11 de octubre fue capturado en Cali el papá de Greeicy Rendón, identificado como Luis Alberto Rendón, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y tortura.

Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, tras ser capturado. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

De tal modo, este jueves 16 de octubre, la artista Greeicy Rendón rompió su silencio a través de un mensaje y un video que compartió en su cuenta en Instagram.

En un extenso mensaje, dijo que, aunque esté atravesando un difícil momento, sigue con la frente en alto.

“Y aunque sufra el corazón… Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa“, concluyó diciendo la cantante en su mensaje.

Entre quienes reaccionaron a la publicación de Rendón está su pareja, el también cantante Mike Bahía.

El artista, quien tiene un hijo con Rendón, compartió un breve mensaje en medio de ese escándalo que involucra directamente a su suegro:

“Te admiro cada día más amor de mi vida!” fue el breve mensaje de Mike Bahía tras la publicación de Rendón.