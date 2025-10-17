Gente
Mike Bahía y su mensaje en medio del escándalo que involucra al papá de Greeicy Rendón
Al papá de la cantante Greeicy Rendón le otorgaron casa por cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El 3 de marzo de 2023, se presentó el robo de una caja fuerte en una finca de la reconocida cantante colombiana Greeicy Rendón. Tras lo anterior, en dicho lugar, más exactamente en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, dos personas fueron presuntamente secuestradas y torturadas.
Se trata de dos personas que precisamente laboraban en dicha finca de propiedad de la artista, y a quienes señalaban de estar detrás del robo de esa caja fuerte que tenía 150.000 dólares, más de 12.000 euros y un millón de pesos colombianos, todo en efectivo.
Tras lo anterior, el pasado sábado 11 de octubre fue capturado en Cali el papá de Greeicy Rendón, identificado como Luis Alberto Rendón, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y tortura.
De tal modo, este jueves 16 de octubre, la artista Greeicy Rendón rompió su silencio a través de un mensaje y un video que compartió en su cuenta en Instagram.
En un extenso mensaje, dijo que, aunque esté atravesando un difícil momento, sigue con la frente en alto.
“Y aunque sufra el corazón… Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa“, concluyó diciendo la cantante en su mensaje.
Entre quienes reaccionaron a la publicación de Rendón está su pareja, el también cantante Mike Bahía.
El artista, quien tiene un hijo con Rendón, compartió un breve mensaje en medio de ese escándalo que involucra directamente a su suegro:
“Te admiro cada día más amor de mi vida!” fue el breve mensaje de Mike Bahía tras la publicación de Rendón.
Como era de esperarse, algunos internautas, seguidores de Rendón, no guardaron silencio y le comentaron a Mike Bahía: “Apoyando a los suegros torturadores. Qué lindo; Qué lindos parce; Ella es la hija, no tiene por qué pagar el error que cometió el papá, y además hasta ahora ha demostrado ser una gran persona y gran artista merece seguir triunfando a pesar de estos momentos difíciles para ella porque no deja de ser el papá y le duele lo que le pase a el también; Admiración con las víctimas supervivientes de la tortura; Mike, para apoyar a Greeicy, deberían sacar un cover de la tortura”.