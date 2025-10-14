Policía hizo aterrador relato sobre lo que vio en finca de Greeicy Rendón cuando supuestamente torturaban trabajadores

Luis Alberto Rendón, papá de la reconocida cantante Greeicy Rendón, está siendo judicializado por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y tortura. El hombre fue capturado el pasado sábado, 11 de octubre, en Cali, en medio de un retén en el barrio Lourdes.

A Luis Alberto Rendón, la Fiscalía General de la Nación lo señala de ser el presunto determinador del secuestro y la tortura de los que fueron víctimas dos personas que trabajaban en una finca familiar, en el sector de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia.

A estas dos personas las señalaban de —supuestamente—haberse robado una caja fuerte que tenía alrededor de 1.000 millones de pesos, la cual estaba en la finca de Greeicy Rendón, el 3 de marzo de 2023.

Ahora, SEMANA conoció en exclusiva el expediente en contra de Luis Alberto Rendón, a quien un juez le otorgó casa por cárcel, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En el documento que conoció este medio se encuentra el testimonio de un policía que llegó hasta la finca de Greeicy Rendón, lugar donde estaban secuestrados, y presuntamente torturados, los dos trabajadores de la familia de la cantante.

Al ingresar a la finca, los uniformados se percataron de que a las dos personas las tenían en un cuarto del predio, una de estas con graves lesiones.

“De forma inmediata un uniformado abre la puerta del apartamento independiente a la residencia principal, y se observa sentado en una mueble una persona de sexo masculino mayor de edad; con sangre en su ropa y en el piso, así mismo, con una lesión en la cabeza, a quien se le pregunta qué estaba sucediendo, pero este no contesta. Se le pregunta nuevamente, pero este, al no reaccionar, se saca de la habitación, se ubica en la grama y se le brindan los primeros auxilios, ya que estaba en un estado temeroso. Se le pregunta en repetidas ocasiones qué era lo que había sucedido, pero está tembloroso y no contesta nuestras preguntas”, se lee en el expediente al que tuvo acceso en exclusiva SEMANA.

Luego, el hombre les dijo a los uniformados, según el testimonio de uno de los policías: “Ya un poco más calmado, manifestó que le trajeran los audífonos que estaban encima de la nevera, ya que él era sordo, y que los tenía en la habitación donde lo habían tenido retenido; de manera inmediata se le pasan los auriculares y este manifestó que las personas que lo habían lesionado eran las personas que estaban junto a la piscina y que eran las que el señor Luis Alberto (papá de Greeicy Rendón) les habían dicho que les colaborara, que porque le estaban culpando por el hurto de la vivienda principal, pero que él no tenía nada que ver con eso y que no sabía de qué le hablaban".

Personal del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe ayudó en el rescate de las personas víctimas del presunto secuestro y tortura en la finca de Greeicy Rendón.