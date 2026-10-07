Amigo cercano de Diomedes Díaz revela video inédito del cantante cuando fue hospitalizado, a poco de cumplirse 13 años de su muerte

Un nuevo video de Diomedes Díaz volvió a circular en redes digitales, despertando el interés de los seguidores de la música vallenata.

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El video, grabado en una clínica de Valledupar durante los últimos años de vida del intérprete, muestra un momento de intimidad familiar y conversación cotidiana en medio de los quebrantos de salud que el artista enfrentó a lo largo de su carrera.

Las imágenes, grabadas y difundidas por Álex Torres —allegado al artista y seguidor de su obra—, registran al ‘Cacique de La Junta’ reposando en una habitación de un hospital, siendo monitoreado.

Pese a la condición de salud que atravesaba en ese momento, el cantante se observa tranquilo conversando, bromeando y explicando conceptos sobre la médula espinal y conversando con las personas que lo acompañaban.

De acuerdo con la descripción de la publicación, en la escena estaban presentes Consuelo Martínez, su última esposa, y su madre, Elvira Maestre, conocida popularmente como Mama Vila.

El video permite observar una faceta cotidiana del artista, distanciada de las grandes presentaciones públicas y centrada en el entorno de su núcleo familiar.

En la grabación compartida, Torres acompañó la pieza con un mensaje manifestando el agradecimiento por haber compartido tiempo con el cantautor guajiro en aquel espacio privado.

Durante el video, Diomedes Díaz aborda anécdotas de sus quebrantos de salud previos. En particular, utiliza una analogía sobre un cable de teléfono para explicar de forma sencilla un diagnóstico relacionado con la médula espinal.

El registro que acompaña la publicación hace referencia al síndrome de Guillain-Barré, una afección neurológica autoinmune que el artista padeció en la década de 1990 y que afectó sensiblemente su movilidad y estado general durante un periodo prolongado de su vida artística.

A pesar del entorno médico, la conversación evidencia momentos de humor. En un fragmento de la charla, el cantautor hace referencia entre risas a su colega Jorge Oñate, recordando anécdotas de la música vallenata con el estilo coloquial que lo caracterizó durante su trayectoria pública.

Diomedes Díaz Maestre, nacido el 26 de mayo de 1957 en La Junta (La Guajira), falleció el 22 de diciembre de 2013 en Valledupar a los 56 años de edad, a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba en su residencia.

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Reconocido como una de las figuras de mayor impacto comercial y cultural en la historia de la música vallenata en Colombia, Díaz dejó un catálogo musical de amplia circulación nacional e internacional.

En diciembre de 2026 se cumplirán 13 años de su deceso, fecha en la que de manera recurrente suelen reaparecer en redes sociales grabaciones, archivos fotográficos e interpretaciones poco conocidas que continúan vigentes entre sus seguidores.