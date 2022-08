Bruce Willis sorprende con otro talento tras ser diagnosticado con afasia

Su nombre de pila es Walter Bruce Willis, considerado uno de los mejores actores de Hollywood, quien participó en producciones como The Verdict, Mira quién habla, The Wrong Place, Gasoline Alley, entre otros.

Su esposa Emma Willis es quien da a conocer a sus seguidores la evolución del día a día de la estrella, más desde que fue diagnosticado con afasia, que de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, “es un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir”.

Sin embargo, en las últimas horas su pareja lo elogió en sus redes sociales con un emotivo momento donde se le observa al actor tocando pasionalmente la armónica, junto con Derek Richard Thomas, acompañado del siguiente texto: “Su talento habla por sí solo. Lo dejaré aquí”.

La publicación ha recibido cientos de comentarios:

“¡Hey, el sonido es genial y Bruce está bajando en la armónica! ¡Lovin it!”; “¡Larga vida al blues y larga vida a Bruce! Excelente señores”; “¡La música es taaaan buena para el alma! Como he mencionado antes, Bruce fue muy amable con Ron Thompson cuando tocaron juntos”, son tres de los cientos de mensajes que recibió.

Días atrás, Emma también recordó otro emotivo momento cuando Bruce Willis, tocó con la banda The Temptations:

“Mi lema es que no dejes que el miedo te detenga. ¿Por qué? Porque el miedo me detiene constantemente. Lo cual es otra razón por la que me enamoré de mi esposo. El miedo nunca lo ha detenido. Quiero decir, ¿qué clase de confianza de siguiente nivel se necesita para cantar como líder con The Temptations? Pueden decir lo que quieran (y vaya que lo han hecho) pero este tipo siempre se ha dejado llevar por su pasión y nunca ha dejado que los detractores lo detengan de, bueno, nada. Y por ello siento mucho respeto, amor y admiración por ese hombre. Disfruta de esta cancioncilla que me alegra el corazón”, afirmó.

Los síntomas de la afasia

La Clínica Mayo señala que la afasia interrumpe la buena comunicación de una persona,

ya sea escrita u oral, que se desarrolla en algunos casos debido a una lesión en el cerebro que puede ser degenerativa, y que su incidencia se debe al daño que haya en este órgano.

Entre los síntomas más frecuentes que se conocen de las personas con afasia se encuentran: no entender- comprender- conversaciones; no escribir oraciones coherentes; pronunciar oraciones cortas y no completarlas, entre otras.

La entidad señala que las personas con afasia pueden ver interrumpida su calidad de vida, por la misma dificultad que presentan para hablar, ya sea en sus relaciones sociales, familiares y en el trabajo, por ejemplo.

Es tal esta afección, que la persona puede presentar depresión y tener vergüenza al no poderse comunicar como quisiera.

El día que su familia reveló su problema de salud

El 30 de marzo del presente año, Emma Wills hizo publicó el diagnóstico del famoso, anunciando que “como familia queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le ha diagnosticado afasia, que está afectando a sus capacidades cognitivas”.

Señaló que el también productor “se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”. Explicando que ha sido “difícil para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos traer a sus fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, como ustedes lo hacen para él”.

Concluyó diciendo una de las frases más populares de Wills: “Vivan la vida””.