Suscribirse

Economía

Gobierno Petro impuso nuevo arancel para importar buses eléctricos: preocupación en el sector

Aunque se busca impulsar la industria nacional, lo cierto es que también traería algunos problemas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
9 de diciembre de 2025, 2:21 a. m.
Prueba piloto con bus eléctrico
Este es el decreto que sube aranceles a buses eléctricos. | Foto: A.P.I

El pasado 2 de diciembre, el Gobierno nacional dejó en firme un decreto que aumentaría el arancel para buses eléctricos que lleguen al país proveniente de otras naciones.

Se trata del Decreto 1294, con el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo una modificación de la subpartida arancelaria 8702.40.90.90, en la que se clasifican los buses eléctricos, que son vehículos que transportan más de 16 personas, contando el conductor.

Interior buses eléctricos Barranquilla.
Ahora serán más costosos. | Foto: Tomada de redes sociales Alejandro Char.

La decisión modificó el arancel para traer estos vehículos, que antes eran del 0 % y que se elevó al 10 %. De acuerdo con el Gobierno nacional, la decisión se hace para impulsar la fabricación de estos vehículos por parte de la industria nacional.

En el proyecto de decreto aseguran que la industria nacional cuenta con una capacidad de ensamble estimada de buses eléctricos que oscila entre ochocientas (800) y mil quinientas (1.500) unidades anuales, por lo que indican una oportunidad allí para aumentar la participación de esta industria.

Contexto: Advierten aumento en las tasas de interés del Banco de la República. ¿Hasta qué niveles llegarían? Estas son las razones

Además, de acuerdo con las cifras de importaciones de estos bienes, entre 2020 y 2025, en Colombia se han comprado unas 1.561 unidades, lo que equivale a un promedio anual de 260 unidades.

Bus eléctrico
Son miles los buses que se han importado en el país. | Foto: Alcaldía de Bogotá

“El proyecto busca fomentar la producción nacional de vehículos y autopartes, lo cual es fundamental para los objetivos de la política pública de reindustrialización porque ese sector impulsa el empleo calificado, la innovación, el desarrollo de tecnología, la producción, los encadenamientos productivos y la inversión extranjera enfocada a apoyar el sector productivo”, precisa el decreto.

Contexto: Cuidado empresarios: estos son los errores más frecuentes a la hora de pagar la prima de servicios

Adicionalmente, asegura que la medida de incentivo al ensamble nacional con la imposición de un arancel del 10 % no restringe el comercio, específicamente la importación de buses eléctricos, por lo que debe tenerse en cuenta que la medida no solo fortalece el ensamble nacional, sino que permite un escenario de mayor competitividad.

El patio taller donde se cargarán los buses eléctricos es el más grande de América Latina.
Muchos están presentes en el sistema de transporte masivo. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué necesita Atlético Nacional para ir a Copa Libertadores? Tabla de reclasificación

2. Salud Hernández-Mora llegó al hotel donde se hospedan los premios Nobel y hay expectativa por María Corina Machado. Esto cuenta

3. Rosalía vivió tremendo susto en plena entrevista; video captó su reacción al percatarse de detalle: “¿Qué?”

4. Murió el hombre que asesinó a su hija de 8 años en Atlántico: revelaron su foto

5. Programación de la final de la Copa BetPlay: fechas y horarios para ver Nacional vs. Medellín

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gobierno PetroBuses eléctricosTransición energética

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.