Gobierno Petro impuso nuevo arancel para importar buses eléctricos: preocupación en el sector

El pasado 2 de diciembre, el Gobierno nacional dejó en firme un decreto que aumentaría el arancel para buses eléctricos que lleguen al país proveniente de otras naciones.

Se trata del Decreto 1294, con el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hizo una modificación de la subpartida arancelaria 8702.40.90.90, en la que se clasifican los buses eléctricos, que son vehículos que transportan más de 16 personas, contando el conductor.

Ahora serán más costosos. | Foto: Tomada de redes sociales Alejandro Char.

La decisión modificó el arancel para traer estos vehículos, que antes eran del 0 % y que se elevó al 10 %. De acuerdo con el Gobierno nacional, la decisión se hace para impulsar la fabricación de estos vehículos por parte de la industria nacional.

En el proyecto de decreto aseguran que la industria nacional cuenta con una capacidad de ensamble estimada de buses eléctricos que oscila entre ochocientas (800) y mil quinientas (1.500) unidades anuales, por lo que indican una oportunidad allí para aumentar la participación de esta industria.

Además, de acuerdo con las cifras de importaciones de estos bienes, entre 2020 y 2025, en Colombia se han comprado unas 1.561 unidades, lo que equivale a un promedio anual de 260 unidades.

Son miles los buses que se han importado en el país. | Foto: Alcaldía de Bogotá

“El proyecto busca fomentar la producción nacional de vehículos y autopartes, lo cual es fundamental para los objetivos de la política pública de reindustrialización porque ese sector impulsa el empleo calificado, la innovación, el desarrollo de tecnología, la producción, los encadenamientos productivos y la inversión extranjera enfocada a apoyar el sector productivo”, precisa el decreto.

Adicionalmente, asegura que la medida de incentivo al ensamble nacional con la imposición de un arancel del 10 % no restringe el comercio, específicamente la importación de buses eléctricos, por lo que debe tenerse en cuenta que la medida no solo fortalece el ensamble nacional, sino que permite un escenario de mayor competitividad.