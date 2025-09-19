Una grave emergencia se presentó hacia el mediodía de este viernes en la Escuela Publica Livio Reginaldo Fischione, ubicada en Riohacha, capital de La Guajira.

SEMANA pudo confirmar que por lo menos 13 pequeños fueron trasladados para ser atendidos en la Clínica Cedes.

Según publicó Blu Radio, la emergencia se presentó luego de que “al parecer, uno de sus compañeros le roció hidróxido sódico o soda cáustica, la cual se utiliza para destapar cañerías".

Algunos de los menores, que tienen edades entre los 10 y 13 años de edad, permanecen en la clínica, pues algunos sufrieron pérdida de cabello por efecto de la sustancia química.

Otros de los pequeños sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en los ojos, partes de la cara, la espalda y las extremidades, según la cadena radial.

Fuentes consultadas en Riohacha le dijeron a SEMANA que la situación de los pequeños es compleja, pues en ese centro médico, el más importante de Riohacha, no hay un pabellón para la atención de quemados.

“Tienen que trasladarlos a San Juan del Cesar, que está a dos horas y media de viaje, o a Maicao”, dijo.

Uno de los médicos que atendió a los niños habló con la emisora Blu Radio, y le dijo que el reporte indica que “un niño es el que registra más gravedad porque el ácido le cayó en la boca y alcanzó a tomar parte de esta”.

Por su parte, Heneris Mejía, madre de una de las estudiantes lesionadas, confirmó la versión de la gravedad de uno de los pequeños que respiró e ingirió la sustancia.

“Hay uno con bastante gravedad porque ingirió y respiró. Hay niños que les afectó la vista, sin embargo, no son de gravedad, pero sí les ha afectado la vista. Tengo a mi hija que tiene quemaduras en el hombro derecho, en la parte de la cara y dentro del ojo, no les afectó la córnea, pero sí le afectó la parte de las pupilas y todo eso”, dijo.

SEMANA intentó comunicarse insistentemente con el alcalde, Genaro Redondo, pero no obtuvo respuesta.

Desde la Clínica Cedes evalúan hacer un pronunciamiento oficial que dé claridad de la condición en la que se encuentran los pequeños.

La soda cáustica es una sustancia que puede ser altamente corrosiva, incluso provocar lesiones como las sufridas por los estudiantes atendidos en la Cedes.