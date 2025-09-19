Capturan a Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó, señalado por millonario desfalco a las arcas de ese municipio

Este viernes, 19 de septiembre, fue capturado Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó, cuestionado por presuntas irregularidades que terminaron con el saqueo a las arcas de ese municipio.

El hombre fue detenido en una operación en la que otras cuatro personas también fueron capturadas.

Aunque aún las autoridades no han brindado más información al respecto, en la Alcaldía de ese municipio del Urabá se cree que la detención tuvo que ver con la pérdida de más de 3.500 millones de pesos de esa entidad territorial.

En mayo de este año, la Alcaldía de Apartadó entregó los resultados de su primer informe de empalme con la administración anterior.

Y el secretario de Gobierno, Rubiel Montes, reveló los detalles de los hallazgos encontrados.

“Iniciamos el proceso de empalme, hemos encontrado que de las arcas del municipio se hurtaron 3.554 millones de pesos”, denunció en medio de una rueda de prensa el funcionario.

Según dio a conocer, el robo de los recursos fue hecho por medio de 50 transferencias bancarias en un periodo de 324 días, en los que ese Apartadó tuvo tres mandatarios: uno elegido por voto popular y los otros dos designados en encargo a raíz de la suspensión del cargo del anterior.

Este es uno de los pagos que, presuntamente fraudulentamente, se habrían hecho para robarse más de 3.500 millones de pesos de la Alcaldía de Apartadó, Antioquia. | Foto: Alcaldía de Apartadó, Antioquia.

En medio del informe presentado, el cual fue transmitido en vivo por las redes sociales de la Alcaldía, el secretario de Gobierno señaló que para hacer las transferencias se habrían violado todas las normas de contratación establecidas por la ley.

Según el secretario Montes, si bien para realizar un pago a un tercero la ley exige documentos como un contrato, una planilla de aportes a seguridad social, un informe de actividades, un informe de supervisión, y las evidencias de cada una de las actividades que cualquier funcionario ejecuta, “todo esto lo obviaron, pagaron con una hojita”.

“Crearon la cuenta en el sistema y realizaron los pagos, sin ningún soporte”, explicó.

“No sabemos cuál fue el fin de esos recursos, lo que sí está claro es que saquearon los recursos del municipio. Es clara la manera como actuaron, como lo montaron y como lo aprobaron”, agregó.

Con la denuncia interpuesta por la actual administración, la Contraloría comenzó una indagación, que en junio ya había dado los primeros resultados.

En un informe preliminar de la época, el organismo estableció 13 hallazgos entre administrativos, y nueve disciplinarios, penales y fiscales.

Los primeros dineros que se perdieron, según la denuncia, son 2.280 millones de pesos, pagados sin soporte entre el primero de enero del 2024 hasta el 22 de enero del 2025.

Además, la pérdida de 519 millones de pesos entre el 23 de enero del 2025 hasta el 17 de febrero del 2025, según los denunciantes, cuando estaba un mandatario nombrado por encargo por la gobernación de Antioquia, a raíz de que el anterior había sido destituido por doble militancia.