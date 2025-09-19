Angustioso momento en que empresario del café sufre un infarto; gobernadora del Valle tuvo que brindarle primeros auxilios

Momentos de angustia se vivieron en pleno encuentro de la Federación Nacional de Cafeteros, en el que participaban más de 260 personas, en Tuluá, Valle.

Luego de dar una conferencia, el empresario y dirigente cafetero de ese municipio, Camilo Restrepo Osorio, se desplomó.

A su lado estaba la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien es médica de la Universidad Libre de Cali, especialista en medicina interna y reumatología.

Tan pronto vio al hombre caer, la gobernadora le brindó los primeros auxilios y lideró la atención al cafetero que daba sus últimos suspiros.

“Hoy el corazón se me arruga. En medio de un acto público que compartíamos con Camilo Restrepo en Tuluá se dio su triste e inesperada partida”, escribió la gobernadora en la red social X.

Videos aficionados dejan ver los angustiosos momentos en los que la funcionaria se hace a un lado para abrirles paso a los socorristas, mientras les da indicaciones para tratar de salvarlo.

“Él, como representante del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, me habló de la dignidad que merece el gremio y de su sueño de ver una pepa de café en el video del himno del Valle, como símbolo del amor profundo que sentía por nuestra tierra”, expresó la funcionaria.

“Lamento su partida, pero me queda la promesa de trabajar por ese deseo, porque hasta el último instante nos enseñó lo que significa amar al Valle con el alma”, agregó la gobernadora.

Por su parte, Germán Bahamón Jaramillo, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, habló sobre el último mensaje que dio el dirigente.

“Ante más de 260 cafeteros de su departamento, pronunció un discurso cargado de emotividad en el que afirmó que las empresas del gremio nunca habían estado mejor manejadas y pidió que sus utilidades se reinvirtieran cada vez más en solventar las necesidades sociales de las familias productoras. Ese fue su último mensaje público y resume su legado”, señaló.

“No era amigo de lujos; sí lo fue de sus amigos. Introvertido, mordaz con quienes no compartía, pero por encima de todo sincero: sin maldad, sin disfraces, sin falsedades. En Camilo, la transparencia y la rectitud no fueron pose, fueron costumbre”, dijo Bahamón.

Esta emergencia, ocurrida el martes, no ha sido la primera que sorprende a la gobernadora. Hace tres años, en abril de 2022, Dilian Francisca brindó atención a una pasajera que se descompensó en pleno vuelo.