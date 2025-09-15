Suscribirse

Confidenciales

Dilian Francisca Toro se enfrentó con representante a la Cámara y lo llamó “webcamer” del Congreso: “No estudias, no entiendes”

El cruce de mensajes en redes sociales se originó cuando el congresista invitó a la gobernadora del Valle del Cauca a un debate de control político este miércoles, 17 de septiembre.

Redacción Confidenciales
15 de septiembre de 2025, 4:59 p. m.
Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro.
Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sigue sosteniendo fuertes tensiones con el congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez. Aunque él es parlamentario por su región, las diferencias cada vez son más evidentes.

Este lunes, 15 de septiembre, Sánchez anunció que este miércoles adelantará un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara a lo que él llama “contrataderos, un saqueo criminal a los colombianos”. Se referirá a algunas presuntas irregularidades en el Fondo Mixto del Valle.

Están citados la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz; el rector de la Universidad del Valle, y el gerente del Fondo Mixto de ese departamento.

Duvalier Sánchez les ha extendido la invitación a todos los citados.

“Queremos respuestas sobre el funcionamiento de la Fundación Universidad del Valle y su utilización como contratadero bajo el nombre de la universidad. Cordialmente invitado”, le escribió en redes sociales al rector de la institución académica.

A la gobernadora también le extendió la invitación. “Buenos días, Dilian Francisca Toro. Recuerda agendarte, tenemos una cita el miércoles. Gober, va a estar buenísimo, yo de usted, no me lo perdería”, le dijo Sánchez.

Y Toro, molesta, le respondió: “El Congreso no puede seguir siendo usado como estudio para hacer contenidos digitales de campañas políticas. El Fondo Mixto es un organismo independiente en el que nada tengo que ver, deja de usar mi nombre y mi imagen para ganar tráfico en tus redes”.

Y añadió: “Te convertiste en el ‘webcamer’ del Congreso, haz tu propio estudio para eso y no engañés al ciudadano. Sigo trabajando y cumpliendo. Ya te explicarán, porque como tú no estudias, no entiendes… Aunque lo tuyo no es entender sino difamar”.

Las diferencias entre Dilian Francisca Toro y Duvalir Sánchez no son nuevas. El congresista en varias oportunidades ha dicho que la mandataria “se cree intocable”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sofía Vergara alarmó con foto de sus ojos y expuso porque no fue a importantes premios: “No llegué a los Emmy, pero sí a emergencias”

2. El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

3. Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades

4. Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

5. Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dilian Francisca ToroGustavo PetroValle del Cauca

Noticias Destacadas

Ferri que pretenden volver turístico en Bolívar.

El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

Redacción Confidenciales

Congresista de EE. UU. advierte que Maduro solo tiene tres opciones: “Que se largue, la cárcel o acabar en una bolsa plástica”

Redacción Mundo
.

Alejandro Gaviria revela aparte del informe de la Contraloría sobre la Nueva EPS. “Cómo empeorarlo todo”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.