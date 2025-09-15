Dilian Francisca Toro se enfrentó con representante a la Cámara y lo llamó “webcamer” del Congreso: “No estudias, no entiendes”

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, sigue sosteniendo fuertes tensiones con el congresista de la Alianza Verde Duvalier Sánchez. Aunque él es parlamentario por su región, las diferencias cada vez son más evidentes.

Este lunes, 15 de septiembre, Sánchez anunció que este miércoles adelantará un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara a lo que él llama “contrataderos, un saqueo criminal a los colombianos”. Se referirá a algunas presuntas irregularidades en el Fondo Mixto del Valle.

Están citados la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz; el rector de la Universidad del Valle, y el gerente del Fondo Mixto de ese departamento.

Duvalier Sánchez les ha extendido la invitación a todos los citados.

“Queremos respuestas sobre el funcionamiento de la Fundación Universidad del Valle y su utilización como contratadero bajo el nombre de la universidad. Cordialmente invitado”, le escribió en redes sociales al rector de la institución académica.

A la gobernadora también le extendió la invitación. “Buenos días, Dilian Francisca Toro. Recuerda agendarte, tenemos una cita el miércoles. Gober, va a estar buenísimo, yo de usted, no me lo perdería”, le dijo Sánchez.

Y Toro, molesta, le respondió: “El Congreso no puede seguir siendo usado como estudio para hacer contenidos digitales de campañas políticas. El Fondo Mixto es un organismo independiente en el que nada tengo que ver, deja de usar mi nombre y mi imagen para ganar tráfico en tus redes”.

Y añadió: “Te convertiste en el ‘webcamer’ del Congreso, haz tu propio estudio para eso y no engañés al ciudadano. Sigo trabajando y cumpliendo. Ya te explicarán, porque como tú no estudias, no entiendes… Aunque lo tuyo no es entender sino difamar”.