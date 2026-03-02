Regiones

Dilian Francisca Toro celebra fallo del CNE sobre violencia política: “Es una victoria de todas las mujeres”

Sostuvo que no guarda rencores. A su contraparte la declararon responsable de violencia política contra la mujer.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

2 de marzo de 2026, 1:40 p. m.
Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro.
Duvalier Sánchez y Dilian Francisca Toro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Este lunes, 2 de marzo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por medio de su cuenta en la red social X, anunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) falló a su favor en un proceso por violencia política.

Su contraparte es el congresista Duvalier Sánchez, a quien le ordenaron el retiro inmediato de publicaciones consideradas ofensivas.

“Hoy celebro un triunfo que no es solo mío, es de todas nosotras; es el triunfo de una causa justa: combatir la violencia política contra las mujeres. El Consejo Nacional Electoral ha fallado en contra de Duvalier Sánchez, declarándolo responsable de violencia política contra la mujer. Esta decisión ordena el retiro inmediato de sus publicaciones de odio, un paso crucial hacia la justicia”, afirmó.

Valle del Cauca se planta ante el Gobierno: Dilian Francisca Toro defenderá las rentas del departamento por alza del impoconsumo

Asimismo, dijo que durante varias semanas fue atacada por medio de las redes sociales por su condición de mujer y el liderazgo político que tiene en esta zona del territorio colombiano.

“He vivido ataques simbólicos en redes sociales que buscan silenciarme, dañar mi imagen, mi nombre, mi honra, mi confianza, mi feminidad y mi cuerpo; no por mis ideas, sino por mi género y por mi liderazgo”, expresó la gobernadora.

Asimismo, agregó: “Es la defensa del derecho a participar en política sin ser estigmatizadas por nuestro género, tal como lo señala la Ley 2453 de 2025, que combate precisamente la violencia política contra las mujeres”.

El Valle del Cauca es esa águila. No vamos a gastar nuestra energía en disputas estériles. Nuestra respuesta a los ataques será elevar el nivel respondiendo con inversión social y de infraestructura.
Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora del Valle del Cauca. Foto: Gobernación Valle del Cauca, API

Del mismo modo, Toro dijo que esta decisión es una reivindicación para todo el pueblo que reside en el Valle del Cauca.

“Hoy este fallo es un triunfo de las mujeres, de la verdad sobre el odio. Es también un triunfo del pueblo vallecaucano, que merece conocer la realidad sobre su gobernadora y no ser impactado por veneno mentiroso destilado en redes sociales por una falsa oposición. No es momento de callar, es momento de luchar. Aunque la sociedad, las instituciones e incluso la justicia se demoren, no estamos solas”, afirmó.

Finalmente, aseguró que no guarda resentimientos tras la polémica en redes sociales y reiteró su compromiso con el departamento.

“No guardo odio en mi corazón, solo esperanza por un futuro más igualitario. Aquí sigo, dando la batalla por mi Valle del Cauca. Juntas transformaremos Colombia”, concluyó.

