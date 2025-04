“Decimos al mundo que Anorí (Antioquia) no sólo es un ejemplo de paz, reconciliación y resiliencia. También es corazón de un tesoro biodiverso que apenas empezamos a descubrir”, aseguró.

Desde el 2 de abril, como lo reveló SEMANA , en auto albergues en la cabecera municipal estaban 33 familias de un punto llamado Moreno Caro, ubicado en la vereda Providencia, pero la situación que ha llevado a huir a los campesinos no cesa.

“En la vereda Providencia, en El Tesoro, hay mucha mina sembrada, a las comunidades cuando había solo un grupo les decían, no camine por ahí; pero ahora hay otro y sembraron minas también, entonces la gente no se atreve ni a irle a dar de comer a sus animales”, denuncia el mandatario.

Como si eso no fuera suficiente, hay otro ingrediente que agrava más la crisis para las familias.

“Lo que hace que está pasando está situación no hemos podido entrar a esas comunidades, acá estamos la Cruz Roja Internacional tratando de buscar contacto. Las comunicaciones fueron cortadas completamente. No hemos podido corroborar nada porque no hay contacto”, dijo el alcalde.