La princesa Leonor comienza su vida universitaria sin privilegios y en una institución pública

La princesa Leonor comenzó este lunes una nueva etapa de su vida y de su formación académica. La heredera de la Corona española llegó al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid para iniciar la carrera en Ciencias Políticas, que cursará durante los próximos cuatro años y que complementará la preparación que ha recibido como futura reina.

Vestida de manera informal, con jeans, camisa blanca, tenis y un bolso negro, la princesa llegó al campus durante las primeras horas de la mañana, cuando ya había numerosos periodistas y compañeros esperando su aparición. Fue recibida con aplausos y posteriormente se encontró con el rector de la universidad, Ángel Arias, y otras autoridades académicas.

“Con muchas ganas” fueron las palabras que la princesa utilizó para describir el comienzo de esta etapa. También dejó ver su interés por conocer a sus nuevos compañeros. Su primer curso comenzó con una clase de Teoría del Derecho.

La llegada a la universidad supone además un cambio importante en la formación de la heredera. Después de completar el Bachillerato Internacional en Gales y pasar tres años por las academias militares españolas, entra ahora en un entorno académico público.

Ciencias Políticas

La princesa Leonor estará en el programa, en principio, durante cuatro años. Según el pénsum de la universidad, estudiará áreas relacionadas con las ciencias sociales, el derecho, la economía, la sociología, la historia, las humanidades y las relaciones internacionales.

La Universidad Carlos III es una institución pública y marca una diferencia con buena parte de la formación tradicional de las familias reales al permitirle a la princesa vivir por primera vez una experiencia universitaria en España dentro de un campus con miles de estudiantes.

Antes de llegar a la universidad, Leonor cursó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, donde estudió entre 2021 y 2023. Foto: Getty Images

Sin privilegios especiales

Uno de los aspectos que más atención ha generado es el protocolo que se aplicará durante su paso por la universidad. La Casa del Rey y la universidad han apostado por mantener esta experiencia dentro de la normalidad. Es decir, que deberá cumplir con las obligaciones de cualquier estudiante.

Así lo señaló el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Antonio Descalzo, quien contó que deberá acatar todas las normas dentro de las aulas, incluida la que restringe el uso de teléfonos móviles durante las clases, salvo que los profesores los autoricen con fines académicos.

La seguridad de la heredera, sin embargo, continúa siendo un aspecto particular porque contará con protección todo el tiempo, aunque la universidad confía en la responsabilidad de sus estudiantes y en que la princesa pueda desarrollar su vida académica con la mayor normalidad posible.

La comparación con su padre, Felipe VI, es inevitable. Ambos estudiaron en universidades públicas españolas, aunque sus recorridos fueron distintos. Mientras la formación del actual rey estuvo marcada por un itinerario diseñado para su condición de heredero, su hija vivirá esta etapa universitaria prácticamente como una española más.

Estudios de la princesa Leonor

La formación de la princesa comenzó en España y continuó en el extranjero antes de entrar en un recorrido militar diseñado como parte de su preparación como futura reina.

Durante su etapa escolar estudió en el Colegio Santa María de los Rosales, en Madrid, y entre 2021 y 2023 cursó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, en Gales.

La princesa pasó toda su infancia y adolescencia en el Colegio Santa María de los Rosales, en Madrid. Foto: GC Images

En agosto de 2023 inició su formación militar en la Academia General Militar de Zaragoza, donde recibió instrucción del Ejército de Tierra. Posteriormente pasó por la Escuela Naval Militar de Marín y realizó parte de su formación a bordo del buque Juan Sebastián de Elcano.

Su recorrido castrense concluyó en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde completó su preparación en el Ejército del Aire.