Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años

Anne Hathaway, una de las figuras más reconocidas y premiadas de Hollywood en las últimas dos décadas, anunció que está embarazada de su tercer hijo a los 43 años. La noticia fue compartida por la actriz a través de sus redes sociales convitiédose rápidamente en tendencia entre sus millones de seguidores alrededor del mundo.

El anuncio se produjo este viernes 19 de junio de 2026 mediante una publicación en Instagram en la que la actriz mostró por primera vez su embarazo. En el video, Hathaway aparece vestida de blanco mientras revela su vientre y sonríe frente a la cámara.

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La publicación estuvo acompañada por un breve mensaje que decía: “x Baby, I’m yours x”, una frase inspirada en la canción Baby, I’m Yours de Barbara Lewis.

La noticia marca un nuevo capítulo en la vida personal de la actriz, quien mantiene una relación desde hace más de una década con el productor y diseñador de joyas Adam Shulman. La pareja contrajo matrimonio en 2012 y desde entonces ha construido una de las relaciones más discretas y sólidas de la industria del entretenimiento.

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Con este nuevo embarazo, Hathaway y Shulman ampliarán una familia que ya está conformada por sus dos hijos: Jonathan Rosebanks Shulman, nacido en 2016, y Jack Shulman, nacido en 2019. La llegada del nuevo bebé representa además el primer embarazo de la actriz en siete años.

LONDON, ENGLAND - APRIL 22: Anne Hathaway poses outside The National Gallery for "A Night With Runway", a gala reception in celebration of "The Devil Wears Prada 2", on April 22, 2026 in London, England. (Photo by Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage) Foto: Grant Buchanan/Dave Benett/WireI

A lo largo de los años, Hathaway ha hablado en varias ocasiones sobre el impacto que la maternidad ha tenido en su vida personal y profesional. En distintas entrevistas ha explicado que convertirse en madre le permitió encontrar una nueva perspectiva sobre el éxito, la autenticidad y las prioridades personales. También ha reconocido que el camino hacia la maternidad no siempre fue sencillo.

En 2019, cuando anunció que esperaba a su segundo hijo, la actriz reveló públicamente que había enfrentado dificultades relacionadas con la fertilidad, un tema sobre el que decidió hablar para acompañar a otras mujeres que atravesaban situaciones similares. En ese momento afirmó que ninguna de sus experiencias de embarazo había sido un proceso fácil o lineal.

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El anuncio de su embarazo coincide con una etapa particularmente activa en la carrera de Hathaway tras el estreno de la segunda parte de El diablo viste a la moda, Mother Mary y La Odisea.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad internacional con la película The Princess Diaries, donde interpretó a Mia Thermopolis. Sin embargo, fue su participación en El diablo viste a la moda a la que la consolidó como una de las nuevas estrellas de la industria cinematográfica.

Anne Hathaway en su papel protagónico en la película 'El diario de la princesa'. Foto: Tomada de Instagram @annehathaway

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A lo largo de su carrera también ha protagonizado producciones como Les Misérables, Interstellar, The Intern y Alice in Wonderland, entre muchas otras.

Su interpretación de Fantine en Les Misérables le permitió alcanzar uno de los momentos más importantes de su trayectoria al ganar el premio de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences como Mejor Actriz de Reparto en 2013. Además, ha obtenido reconocimientos como el Golden Globe Awards, el BAFTA Awards y un Primetime Emmy Awards, consolidándose como una de las intérpretes más respetadas de Hollywood.