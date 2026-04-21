Medellín se alista para el concierto de Ryan Castro: fecha, hora y transmisión en vivo de la Alcaldía

La ciudad de Medellín se alista para vivir uno de los conciertos más esperados por los aficionados a la música urbana este fin de semana. El protagonista será Ryan Castro, quien ofrecerá un show de cierre a su exitosa gira ‘Sendé World Tour’.

Tarjeta Cívica de Ryan Castro en el metro de Medellín: precio y puntos de venta para conseguirla hoy

El artista de 32 años, procedente del municipio de Bello, Antioquia, realizará por primera vez un concierto en el Estadio Atanasio Girardot este sábado, 25 de abril de 2026, a partir de las 6:00 p. m.

Aunque lo que más destaca es la presencia del artista y la expectativa por ofrecer un gran espectáculo a sus seguidores en el departamento, muchos quedarán por fuera debido a que el concierto registra un aforo completo, lo que impedirá que numerosos fanáticos disfruten del show del ‘Cantante del Ghetto’.

Es ante estos inconvenientes que la Alcaldía de Medellín, con el objetivo de dividir los puntos de acceso a espectáculos de talla mundial en la ciudad y fortalecer el talento artístico local, pondrá una transmisión en vivo del concierto de Ryan Castro desde la Feria del Ganado. La entrada será de forma gratuita para los ciudadanos que deseen disfrutar del show. Aquellos que estén interesados deben ingresar a la siguiente página: https://musiclab.medellinjoven.com/formulario

Esta iniciativa del distrito está coordinada entre el proyecto público de la ciudad, Medellín Music Lab (MML), y el mismo Ryan Castro, quienes buscan fomentar y democratizar el acceso a la música en vivo, ofreciendo espacios para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de estos eventos por medio del formato “Seteos”, el cual ha logrado reunir a más de 3.000 asistentes. Adicionalmente, se presentan espacios para seguir visibilizando los talentos locales de la región.

Los habitantes que visiten la Feria de Ganado tendrán un espacio de entretenimiento musical el sábado 25 de abril a partir de las 3:00 p. m. en donde los aficionados de la música urbana también tendrán las presentaciones de músicos emergentes del departamento.

Entre los que más destacan se encuentran Diego Herrán, Pau Vergara y Nney; estos son artistas que se han desarrollado en las incubadoras de talentos Medellín Music Lab e HYBE, donde han logrado ganar competencias y concursos, entre ellos la cohorte 2025.

Por medio de esta feria, Medellín Music Lab reitera el compromiso de abrir nuevas experiencias musicales a los fanáticos del género urbano al tiempo de forjar nuevos talentos locales que exploten en el territorio global.

Otras colaboraciones de Ryan Castro de cara a su concierto

El cantante Ryan Castro también ha realizado otras colaboraciones con el distrito para seguir fortaleciendo la cultura de la ciudad. Entre las que más destacan se encuentra la nueva edición especial de la tarjeta cívica para el metro de Medellín.

Aquellos usuarios del transporte público de la ciudad pueden adquirir su tarjeta personalizada del artista en estaciones seleccionadas como Niquia (Norte), Acevedo (Norte), San Antonio (Oriente), Estadio (Occidente), Universidad (Occidente) y Poblado Norte.

El valor de la tarjeta tiene un precio de $12.000 pesos y podrá ser recargada por medio de los puntos físicos o por los canales digitales.