Tarjeta Cívica de Ryan Castro en el metro de Medellín: precio y puntos de venta para conseguirla hoy

El metro de Medellín oficializó su colaboración con Ryan Castro para ofrecerle a los antioqueños la nueva tarjeta cívica personalizada con el cantante y reveló el precio que tendrá la tarjeta, qué le ofrece a la ciudadanía y, por supuesto, dónde puede conseguirse.

Trucos que pocos conocen para ahorrar dinero con el metro de Medellín: use bien la app Cívica

Medellín se ha aliado con algunas de las principales figuras del género urbano para que los antioqueños tengan una tarjeta cívica coleccionable con sus principales exponentes de la música. Anteriormente, ya participaron Feid y J Balvin; ahora es el turno de ‘el cantante del ghetto’.

Castro surgió de los barrios populares del valle de Aburrá, por lo que su conexión con los antioqueños va más allá de una estrategia publicitaria.

Ryan Castro tiene 30 años. Nació en Medellín, en uno de los sectores más populares. Foto: El Skinny

La cívica de Ryan Castro tiene un precio de $12.100. La organización especificó que con la compra de esta tarjeta no se incluye ningún pasaje para su utilización, por lo que si los antioqueños desean utilizarla para viajar en el sistema de transporte, deben hacer una recarga adicional.

Los ciudadanos deben tener en cuenta que máximo pueden comprar dos unidades de esta tarjeta especial. De esta forma, los organizadores buscan prever la reventa de esta tarjeta y, al ser una edición limitada, que cada vez más antioqueños puedan acceder a la cívica de Ryan Castro.

¿Dónde se puede conseguir esta tarjeta cívica y qué beneficios tiene?

Los ciudadanos de Antioquia no podrán comprar esta tarjeta cívica en todas las estaciones del metro. Los paraderos habilitados en el norte donde se puede acceder a esta edición especial son los de Niquía y Acevedo; en el centro-oriente, es posible en San Antonio y en el occidente está habilitado en la estación Estadio, Universidad y Poblado Norte.

Hasta 50.000 estudiantes en Medellín recibirán apoyo de transporte con la Tarjeta Cívica

Esta edición especial no brindará ningún tipo de beneficio extra en el pasaje o algo similar. La tarjeta especial se trata de una alternativa coleccionable para los antioqueños. La cívica no solo permitirá que se movilice la ciudadanía; también se proyecta como un símbolo cultural de Medellín.

El reguetón se ha convertido en un género clave para identificar a la capital de la montaña. Medellín le apuesta al apoyo a sus artistas, personajes que hoy están en el radar del mundo, pero alguna vez crecieron en la capital de Antioquia.

Es por esto que el metro de Medellín explicó que esta edición especial hace parte de una estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia de los usuarios con el sistema, integrando elementos de la cultura urbana local en un servicio que moviliza a millones de personas cada día.