Tarjeta Cívica de Medellín: horarios y puntos para renovar su tarjeta este sábado 21 de marzo

El Metro de Medellín programó una jornada especial en la cual los usuarios podrán renovar la tarjeta Cívica Classic. La actividad está prevista para el sábado 20 de marzo desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Metro de Medellín ajusta horarios de atención: una respuesta a las necesidades de los usuarios

El trámite está habilitado en los Puntos de Atención del Cliente (PAC) en las siguientes estaciones del Metro:

Niquía

Acevedo (Línea P)

(Línea P) San Antonio (costados oriente y occidente)

(costados oriente y occidente) San Javier

Itagüí

Puntos temporales: Sabaneta, Cisneros y Acevedo (suroccidente)

La empresa del Metro detalló que el proceso es completamente gratis durante estas jornadas especiales. Para poder renovar la tarjeta, debe presentar su documento de identidad y la tarjeta Cívica actual, debido a que el proceso es personal.

Las personas que deben renovar su tarjeta son aquellas que cuentan con una desde el año 2007 al 2014, o aquellas que no permiten realizar recargas por vía virtual. Sin embargo, puede validar si su tarjeta requiere ser renovada en el sitio web del Validador Oficial de Cívica antes de dirigirse a uno de los puntos.

“Para obtener tu Cívica por primera o segunda vez, puedes acercarte a un Punto de Atención al Cliente (PAC) con tu documento de identidad e informar los datos personales que te solicita el asesor. Si vas a solicitar un Perfil Preferencial, asegúrate de llevar los documentos de respaldo“, se lee en la página oficial de la tarjeta Cívica.

Algunas estaciones del Metro están habilitadas para conseguir la tarjeta Cívica. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Los puntos oficiales operan de lunes a viernes de 10:30 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, y no prestan servicio los fines de semana ni los días festivos.

“En los Puntos de Atención al Cliente – PAC – puedes tramitar tu tarjeta Cívica Personalizada, cambiar el perfil, consultar tus extractos o, en caso de pérdida o robo, sacarla por segunda vez“, detalla la empresa de las tarjetas del Metro.

“Si eres extranjero y deseas tramitar tu Cívica Personalizada, puedes hacerlo con alguno de estos documentos: cédula de extranjería emitida en Colombia o pasaporte“, agrega. ”Los documentos requeridos para la personalización de los ciudadanos venezolanos son los siguientes: documento de identidad del país de origen más Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT)“.