Cuánto dinero necesitará una familia colombiana para vivir cómodamente en 2027, según expertos

El costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de los hogares colombianos. A medida que aumentan los precios de bienes y servicios, surge una pregunta cada vez más frecuente entre las familias: ¿cuánto dinero será necesario para vivir cómodamente en 2027?

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Aunque aún falta más de un año para llegar a ese escenario, las cifras actuales permiten proyectar una tendencia clara. De acuerdo con cálculos presentados por el concejal de Bogotá Marco Acosta durante un debate en el Concejo Distrital, una familia de cuatro personas necesita en promedio $7.668.426 mensuales para cubrir sus gastos básicos en la capital del país, sin incluir el costo del arriendo.

El costo de vida de cada ciudad se modifica por diversos aspectos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de una persona que vive sola, el gasto mensual promedio asciende a $2.187.056, también sin contemplar el pago de vivienda. Estas cifras reflejan el impacto que han tenido la inflación y el aumento sostenido de precios en rubros como alimentación, transporte, salud, educación y entretenimiento.

Si se toma como referencia la inflación registrada en Bogotá durante los últimos años, expertos consideran que para 2027 estos montos podrían incrementarse de manera significativa.

Una familia que hoy requiere cerca de 7,7 millones de pesos para sostener su nivel de vida podría necesitar más de 8 millones de pesos o incluso acercarse a los 9 millones de pesos mensuales para mantener el mismo poder adquisitivo, dependiendo del comportamiento de la economía y de los precios de bienes esenciales.

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Según datos de la Secretaría de Planeación citados en los análisis presentados ante el Concejo, la mayoría de los habitantes de la ciudad pertenece a los estratos 2, 3 y 4, segmentos que suelen ser los más sensibles a los incrementos en el costo de vida.

Los expertos definieron las variables para el costo de vida del 2027. Foto: Getty Images

Además, el valor del arriendo representa un gasto adicional que puede modificar sustancialmente el presupuesto familiar. Dependiendo de la zona de residencia, una familia podría destinar entre uno y tres millones de pesos mensuales únicamente al pago de vivienda, lo que elevaría el ingreso necesario para vivir con comodidad.