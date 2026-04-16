Impuesto vehicular: estas son las fechas para realizar el pago con descuento en Bogotá y Medellín

El calendario de impuestos de 2026 definió los plazos de los ciudadanos para pagar sus obligaciones tributarias. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Hacienda entregó alrededor de cinco millones de facturas físicas del impuesto vehicular.

El pago lo deben realizar todos los propietarios de vehículos, excepto las bicicletas y motocicletas con cilindraje de hasta 125 cm³. En el caso de la capital, las autoridades anunciaron que habrá un 10 % de descuento para aquellas personas que paguen antes del 15 de mayo de 2026.

Alerta en Bogotá: más de 160 personas han muerto este año por accidentes viales en la ciudad

A partir de esta fecha, deberán cumplir con la obligación sin opción de rebaja. La fecha máxima para pagar el impuesto vehicular en Bogotá es el 24 de julio de este año.

La Secretaría de Hacienda abrió un programa que permite realizar el pago en dos cuotas sin intereses. La declaración inicial debe realizarse hasta el 12 de junio por medio de la oficina virtual, y el primer abono tiene como fecha máxima el 3 de julio. Antes del 4 de septiembre, los interesados deben haber cumplido con la segunda cuota.

El valor del impuesto puede ser cancelado en el portal web de la entidad, de manera presencial en bancos autorizados y en línea a través de PSE.

¿Cómo funciona en Medellín?

La Gobernación de Antioquia indicó que las personas que paguen el impuesto vehicular antes de las fechas indicadas gozarán de descuentos dependiendo del tipo de automotor.

La Gobernación de Antioquia ofrece descuentos que dependen del tipo de vehículo. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Los propietarios de vehículos y motocicletas de más de 125 cm³ tendrán una rebaja del 10 %, el 15 % para híbridos y el 20 % para carros eléctricos o de cero emisiones.

La fecha máxima para pagar el tributo con descuento es el 30 de abril de 2026. Los interesados pueden acercarse a puntos físicos en Florida, Automotriz, Los Molinos, El Tesoro, Jardines Llanogrande, Oviedo, Unicentro, Viva Laureles, y en las oficinas de tránsito de Itagüí, Envigado, Sabaneta y Medellín. Para conocer más sedes, es importante revisar las actualizaciones de la Secretaría de Hacienda de Antioquia. Así mismo, el pago puede ser realizado en la página web habilitada por la gobernación: www.vehiculosantioquia.com.co.

“No es un comportamiento normal”: la alerta en Bogotá por motos con placas borrosas y cómo debe reportarlas

No pagar el impuesto vehicular acarrea sanciones económicas y bloquea la posibilidad de realizar ciertos trámites, como la radicación de matrícula o el traspaso de propiedad.