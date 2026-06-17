Esta es la nueva moto automática de bajo costo que busca revolucionar la industria en Colombia

En la isla de Barú, cerca a Cartagena, Hero lanzó Xoom 125, una moto automática que promete revolucionar la movilidad. Con un evento exclusivo para medios de comunicación, que incluyó una pasarela donde se exaltó el estilo y la moda que inspiraron este modelo, se realizó la presentación oficial.

David Aponte, director de marketing de Hero, habló de lo que significa para la marca esta nueva propuesta de scooter. “Es una moto súper cargada de tecnología, de estilo y diseño, con la que estamos seguros vamos realmente a capturar la atención de esos usuarios en Colombia que quieren moverse en una moto automática”.

Aponte aseguró que esta es una oportunidad para movilizarse de forma segura y ágil. La Xoom 125 viene con rines de 14 pulgadas, disco en la parte delantera y tambor en la parte trasera; luces Led, conectividad con bluetooth, tablero digital y un motor de 125 centímetros cúbicos.

“La industria se está dinamizando mucho, el segmento de scooters viene creciendo a doble dígito y vemos una oportunidad muy grande para construir una nueva Xoom desde la marca Hero en el mercado en Colombia”, señaló Aponte.

Por su parte, Erika Charry, gerente de mercadeo de Hero, precisó que la Xoom 125 ya se encuentra disponible en colores amarillo, rojo y negro en más de 300 puntos de venta del país, con un precio de lanzamiento de $7.990.000.

“Es un nuevo concepto con el que Hero está lanzando las motos automáticas. La invitación es para que se sumen a esta generación que se está moviendo en automático y causando furor en todo Colombia”, agregó Charry.

¿Por qué comprar una moto automática?

A diferencia de las motocicletas convencionales, que requieren el uso de embrague y caja de cambios, las automáticas incorporan sistemas como la Transmisión Variable Continua (CVT), que ajusta de manera automática la relación de transmisión sin intervención del conductor.

Este tipo de motocicletas ofrece una conducción más sencilla, ya que elimina la necesidad de realizar cambios de marcha manualmente. Además, ha demostrado ofrecer niveles adecuados de potencia, maniobrabilidad y rendimiento, especialmente en entornos donde se requiere de una respuesta rápida del vehículo.

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los usuarios es el consumo de combustible. Sin embargo, no existe una respuesta única, ya que la eficiencia depende tanto del modelo como de los hábitos de conducción. En general, las motocicletas equipadas con transmisión CVT mantienen el motor en un rango de revoluciones constante, lo que puede favorecer un consumo eficiente cuando se conduce de manera adecuada.

En cuanto al mantenimiento, las motos automáticas cuentan con componentes específicos, como la correa de transmisión del sistema CVT, que tiene una vida útil determinada y debe reemplazarse según las recomendaciones del fabricante. No obstante, al prescindir de elementos como el embrague y la sincronización de marchas, algunos costos de mantenimiento pueden reducirse. En cualquier caso, la durabilidad y el desempeño del vehículo dependen principalmente del cumplimiento de los intervalos de servicio y del uso adecuado de la motocicleta.

Actualmente, el mercado ofrece modelos automáticos diseñados para diferentes necesidades, incluidos los desplazamientos urbanos, los trayectos interurbanos y el turismo. Algunos incorporan tecnologías orientadas al confort, como parabrisas ajustables, control de crucero, suspensiones de largo recorrido y espacios de almacenamiento de mayor capacidad.

Estos aspectos demuestran que las motos automáticas han venido ganando popularidad, en especial entre quienes buscan una primera oportunidad en este mundo.