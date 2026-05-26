El pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas anticipa condiciones variables en gran parte del territorio nacional, con lluvias moderadas y fuertes concentradas especialmente en regiones del Pacífico, Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía.

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Más nubosidad y tormentas en varias regiones del país

Las autoridades meteorológicas prevén para este martes un panorama dominado por cielos entre parcial y mayormente nublados en amplias zonas de Colombia, acompañado por precipitaciones de diferente intensidad.

Las lluvias más significativas se concentrarán en sectores del centro y norte de la región Pacífica, el noroccidente de la región Andina, así como en áreas del Caribe, la Orinoquía y parte de la Amazonía.

En contraste, algunas zonas del sur del país y del oriente del Caribe registrarían condiciones menos lluviosas e incluso periodos de tiempo seco.

Sin embargo, el comportamiento atmosférico seguirá siendo inestable en buena parte del territorio nacional.

En la región Caribe, las lluvias más fuertes se esperan sobre el sur de Córdoba y sectores de Bolívar, Magdalena y Cesar, principalmente durante la tarde y la noche.

También podrían presentarse precipitaciones ligeras y moderadas en Sucre, Atlántico y el occidente de La Guajira.

En la Alta Guajira predominarían condiciones más secas y altas temperaturas.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé nubosidad dispersa con posibles lloviznas nocturnas.

En la región Andina, las lluvias se intensificarán en horas de la tarde, especialmente en Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y sectores de Boyacá y Cundinamarca.

Medellín tendría lloviznas durante la mañana y lluvias ocasionales en la tarde y noche, mientras que Bucaramanga registraría un aumento de nubosidad con precipitaciones moderadas al finalizar el día.

La región Pacífica continuará siendo una de las más lluviosas del país.

Chocó y Valle del Cauca tendrían precipitaciones moderadas a fuertes durante la tarde y la noche, mientras que en Cauca y Nariño las lluvias serían menos intensas.

En la Orinoquía se esperan lluvias importantes sobre Meta, Casanare, Arauca y el oriente de Vichada, especialmente en horas vespertinas y nocturnas.

A su vez, en la Amazonía persistirá el ambiente húmedo con precipitaciones moderadas en Guaviare, Guainía y el norte del Amazonas.

Además de las lluvias, el pronóstico advierte sobre temperaturas elevadas en el oriente del Caribe, el litoral Pacífico y sectores de la cuenca media y alta del río Magdalena.

Las condiciones atmosféricas actuales también están influenciadas por dos ondas tropicales activas sobre el Atlántico y el Caribe.

Una de ellas, ubicada al oriente de Colombia, podría incrementar la inestabilidad sobre el norte del país entre el 26 y 27 de mayo.

A esto se suma el monitoreo del ingreso de material particulado asociado al polvo del Sahara.

Este fenómeno que podría sentirse principalmente en el Caribe colombiano y el área insular durante los próximos días.

Cartagena tendrá cielo mayormente nublado y posibles lluvias ligeras durante gran parte de la jornada. Foto: istock

Pronóstico para ciudades principales de Colombia

En Barranquilla se prevé una jornada mayormente nublada, especialmente durante la tarde y la noche.

Existe probabilidad de chubascos al finalizar el día y la temperatura máxima alcanzaría los 35 °C.

Para Cartagena se esperan cielos mayormente nublados durante buena parte del día, con posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas cercanas a los 34 °C.

En Bucaramanga la mañana tendría nubosidad parcial y posibles lloviznas.

En la tarde y noche aumentaría la nubosidad con precipitaciones moderadas. La temperatura máxima sería de 28 °C.

Medellín registraría lloviznas durante la mañana y lluvias ligeras ocasionales en la tarde y la noche. La temperatura máxima estimada es de 31 °C.

Para Tunja se estima un cielo mayormente nublado durante gran parte del día, acompañado de lloviznas en la mañana y lluvias ligeras en horas de la tarde y parte de la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 18 °C.

En Cali se prevé cielo parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones ligeras durante la tarde. La temperatura máxima sería de 29 °C.

En Popayán se esperan condiciones parcialmente nubladas con posibles lloviznas y lluvias ligeras ocasionales, especialmente en horas de la tarde. La temperatura máxima rondaría los 26 °C.

En Bogotá se espera una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Durante la tarde y noche podrían presentarse lluvias ligeras y lloviznas aisladas, especialmente en sectores del oriente de la ciudad.

La temperatura máxima rondaría los 19 °C, con ambiente fresco durante gran parte del día.