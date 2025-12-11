Sergio Fajardo contó en vivo cómo le quitará votos a Abelardo de la Espriella: “Esto aquí no es para hacer experimentos”

A través de un comunicado, el precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no participará en las consultas interpartidistas en marzo de 2026.

“Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde”, dijo Fajardo en parte de su extenso comunicado de prensa.

Ahora, en El Debate de SEMANA, Fajardo habló de varios temas de cara a su precandidatura presidencial y aprovechó para revelar cuál es su estrategia para quitarle votos a Abelardo de la Espriella, quien también anunció que no participará en una consulta interpartidista en marzo.

“Con esta entrevista ya estoy seguro que muchas personas que me están viendo, están diciendo es Fajardo, Fajardo la ha luchado, se ha mantenido por un camino, no se ha perturbado, no ha caído en la trampa de la agresión, del insulto, par hacerse potente", dijo Fajardo.

El precandidato Fajardo también mencionó en El Debate que él daba ejemplo de cómo se debe comportar un político, poniendo por delante la decencia y transparencia.

“Colombia no necesita mas extremos, esa polarización es un daño muy grande y está en un nivel nunca visto en nuestro país. Y por ese camino, y estoy diciéndolo con toda la convicción, vamos para una mala Colombia. Ese es el reto político y ahí en eso estamos y seguro que le vamos a quitar votos [De la Espriella]”, agregó.