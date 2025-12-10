El candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, aseguró que los otros aspirantes a la Presidencia del centro político conocían su intención de desistir de la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 para ir directo a la primera vuelta presidencial.

El dos veces candidato sostuvo que la apuesta para las elecciones de 2026 está en quién será la persona que llegue con una candidatura de unidad a la segunda vuelta.

“Yo hablé con ellos y les expliqué. Esto no fue que los tomó por sorpresa cuando salí en público a dar la declaración. Ya los había convocado, los había llamado y les había explicado. El reto es formar nuevas mayorías en Colombia, adelante con Fajardo, esa es la tarea. Estamos en una competencia, cada quien es legítimo que luche por sus intereses y el reto es el que quiero encarar como líder de nuestro país para ser el presidente de Colombia el año entrante", comentó el candidato presidencial.

Sergio Fajardo aseguró que los candidatos del centro ya conocían su interés en desistir de la consulta interpartidista y participar directamente en la primera vuelta. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wxMtN9u5oA — Revista Semana (@RevistaSemana) December 10, 2025

Fajardo asegura que sigue en conversaciones con otros aspirantes a la Casa de Nariño para trazar la ruta del país para el próximo Gobierno. No obstante, persiste en su idea de no participar en la consulta interpartidista, a pesar de llamados que le han hecho otros políticos de centro como David Luna y Juan Daniel Oviedo.

Asimismo, aseguró que las encuestas entregan información importante para decantar cuáles son los nombres de los aspirantes más opcionados para derrotar al candidato del Gobierno de Gustavo Petro, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Las encuestas nos van dando información. La encuesta que nos presentaron el lunes de la semana pasada de Invamer fue una primera aproximación. Nunca habíamos visto el escenario de que en un escenario entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Fajardo, si bien Cepeda va adelante, De la Espriella y Fajardo van pegados. Después, cuando preguntan por segunda vuelta, Fajardo vence de manera arrolladora a De la Espriella y Cepeda y Fajardo quedan en empate técnico”, consideró el candidato.