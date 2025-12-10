Suscribirse

Lista de corruptos y Agencia Nacional Anticorrupción: la nueva propuesta de Sergio Fajardo para combatir ese delito

El candidato lanzó una “calculadora anticorrupción”, plataforma para que los ciudadanos conozcan los costos de ese delito.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 4:59 p. m.
.
El candidato a la Presidencia Sergio Fajardo presentó sus propuestas contra la corrupción. | Foto: Campaña de Sergio Fajardo

El precandidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, presentó la propuesta de política contra la corrupción que implementaría si llega a la Casa de Nariño en las elecciones de 2026 llamada: “Lucha contra la corrupción: cero impunidad, cero corrupción”.

Fajardo aseguró que la corrupción en Colombia se convirtió en un problema de seguridad nacional y planteó un conjunto de “principios de la política decente” que seguiría en su administración.

“La corrupción en Colombia sigue siendo una apuesta de bajo riesgo y alto beneficio, donde la sanción llega tarde o no llega. Esto tiene que acabar. Nuestro plan se fundamenta en una convicción esencial: cómo se llega al poder, así se gobierna; solo con una campaña limpia, sin alianzas oscuras, se tiene la autoridad para liderar esta batalla frontal. Llegó la hora de recuperar el dinero de todas y todos”, sostuvo el candidato.

La propuesta anticorrupción de Fajardo incluye sanciones a los corruptos, la vigilancia a los recursos públicos, la recuperación de los bienes que se han robado las personas señaladas por ese delito para reparar los daños sociales que dejaron y una estrategia para prevenir futuros hechos de corrupción.

En esa línea, propone que se inste a quienes están señalados por ese crimen a regresar lo que se han robado, incluso cuando no se tenga una sentencia penal en firme.

Además, propuso la creación de una Agencia Nacional Anticorrupción que se formularía mediante una directiva presidencial que transforme la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Sumado a la directiva presidencial, Fajardo publicaría un decreto que exija a los proponentes de licitaciones dar la autorización a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) para que revise quiénes son los beneficiarios finales de sus compañías.

Otros pasos convergen en el fortalecimiento de la Unidad Anticorrupción de la Dijin y la creación de una lista de control anticorrupción.

El candidato presentó su programa contra la corrupción en compañía del candidato al Senado Jorge Enrique Robledo y de los integrantes de su equipo programático anticorrupción Rosa Inés Ospina, Camilo Enciso, Sandra Celis y María Paulina Sabbagh, quienes participaron de la formulación de esa política.

Sergio Fajardo y Jorge Robledo, en campaña por Cali, Panaderia Kuty.
Sergio Fajardo y Jorge Robledo, en campaña por Cali, Panaderia Kuty. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Colombia ocupa el puesto 92 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción. Previamente, el aspirante a la Casa de Nariño había presentado sus propuestas sobre salud e infraestructura.

Fajardo prometió que el 8 de agosto radicaría tres proyectos de ley sobre lobby y cabildeo, la ley de protección en incentivos a los denunciantes y otro articulado para eliminar beneficios y rebajas de penas a quienes no garanticen la restitución total de lo robado.

