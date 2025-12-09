Suscribirse

David Luna le pide a Sergio Fajardo reconsiderar la decisión de no ir a una consulta interpartidista en marzo

El exsenador considera que en estos momentos se necesita de la unión de diversos sectores.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 8:30 p. m.
David Luna y Sergio Fajardo
David Luna le pidió a Sergio Fajardo reconsiderar su decisión. | Foto: SEMANA / Campaña Fajardo API

La decisión de Sergio Fajardo de no participar de una consulta interpartidista ha generado múltiples reacciones.

Algunos precandidatos ya se han pronunciado reaccionando a esa decisión. Uno de ellos fue el exsenador David Luna, quien le pidió reconsiderar esa idea, pues considera que divididos podrían sumar menos votos. “Renunciar a la consulta es renunciar a fortalecer el centro”, aseguró Luna.

“Respeto la decisión del candidato Fajardo, pero lamento que no quiera participar en una consulta que permitiría consolidar un liderazgo fuerte y compartido. Una consulta no debilita al centro político: lo ordena, lo despierta y le da legitimidad democrática”, agregó el exsenador.

Luna considera que una mejor opción sería sumarse a la alianza que está conformando con Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán.

“Creo que el centro debe mostrar carácter. Colombia necesita una alternativa alejada de los extremos, y esa alternativa se construye juntos. Ojalá el candidato Fajardo reconsidere: aquí siempre será un actor necesario”, señaló el exministro de las TIC.

David Luna
David Luna está conformando una alianza en la centroderecha. | Foto: guillermo torres-semana

Para Luna, ir solo demostraría que Fajardo quiere llegar y gobernar solo, por lo que preguntó si sería mejor hacerlo en equipo y unidos. “Me parece equivocado por parte del doctor Fajardo que diga que una consulta estrangula el centro político, todo lo contrario, lo fortalece”, dijo.

Contexto: Sergio Fajardo anuncia que no participará en las consultas interpartidistas en marzo de 2026; estas son sus razones

En las últimas horas, Fajardo había anunciado que no se mediría en una consulta, lo que le cerró las puertas a varias posibilidades. Además de esta opción de centro a la que invita Luna a Fajardo, el expresidente Álvaro Uribe también había hablado de la posibilidad de hacer una consulta “desde Fajardo hasta Abelardo”, dando a entender que se tienen que unir todos los sectores políticos que van a enfrentar al petrismo.

"Yo lideraré uno de los gobiernos más complejos de la historia de Colombia, porque tras terminar el actual, lo que hay que hacer es reconstruir la nación, después de semejante improvisación", expresó Sergio Fajardo a su paso por el Cauca.
Sergio Fajardo irá solo a la primera vuelta. | Foto: Yulitsa Ruiz

“Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde”, aseguró el exgobernador de Antioquia.

Esa idea ya se había derrumbado en los últimos días cuando De la Espriella descartó ir a una consulta porque considera que tras entregar 5 millones de firmas a la Registraduría le daría el respaldo suficiente para pasar a la segunda vuelta.

“Respeto a las personas con quienes me unen muchos puntos de vista y que van a participar en consultas. Cada quien tiene sus intereses y es legítimo buscarlos. Sin embargo, creo que hay otras alternativas para propiciar la unión. El camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, afirmó Fajardo.

