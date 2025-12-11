EL DEBATE
Sergio Fajardo no va a consulta, pero deja sobre la mesa mecanismo que le llama la atención: “Ahí es donde aparecen oportunidades”
El candidato reiteró su negativa a participar de una consulta y planteo un escenario que no descarta del todo.
El candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo en El Debate de SEMANA, donde una vez más ratificó que no participará de ninguna consulta popular que busque definir un único aspirante a la Casa de Nariño que compita con Iván Cepeda, ficha de la izquierda para las próximas elecciones.
Fajardo, a quien desde diferentes sectores le han lanzado invitaciones para participar en este mecanismo y permitir así decantar la amplia lista de candidatos que hay en las distintas orillas políticas, señaló que ese tipo consultas no permiten incluir todo lo que el país necesita para alejarse de la polarización.
Pese a su negativa, el candidato indicó que hay otros mecanismos con los que sí estaría de acuerdo y propuso una serie de “encuestas calificadas”, estrategia que, según él, ha sido probada en México y que permite conocer mucho más al detalle cuál debe ser el candidato ideal para ir a la próxima contienda electoral.
“Yo he estado en consulta, yo estuve en consulta, pero esa consulta del centro no tiene la capacidad para responder a ese reto político que lo tenemos que hacer mucho más grande”, señaló el exgobernador de Antioquia.
“Quién dijo que la única forma era una consulta y ahí es donde aparecen oportunidades. Por ejemplo, un mecanismo que me gusta a mí, probado en México, que es muy efectivo, son encuestas calificadas, donde se puedan hacer unas encuestas, no solamente entre estas personas y preguntar quién le gustaría o no, sino que además describan los atributos que describan qué se necesitan para gobernar a Colombia”, dijo Fajardo en El Debate.
Fajardo indicó que ese mecanismo permitiría convocar un “espectro más amplio” que vincule las propuestas positivas que vengan desde los diferentes sectores políticos para evitar que el país quede “en los extremos”.
“Estoy convencido de que hay formas distintas de hacerlo, cada quien tiene sus intereses, cada quien tiene su recorrido, tiene sus planes, su horizonte. El mío es presidente de Colombia y ganarle a Iván Cepeda la segunda vuelta”, agregó Fajardo.
El candidato se refirió a los ofrecimientos de Juan Daniel Oviedo o David Luna, candidatos que representan otras aristas del centro y quienes han buscado acercamientos para promover una consulta.
“Mí decisión es que no voy a una consulta: claro, cortico y rotundo. Lo expliqué, lo escribí, describí a Colombia, expliqué lo que hemos venido construyendo, entonces yo no voy a una consulta. Queremos explorar otras formas de unirnos, bienvenidas, pero consultas no”, enfatizó Fajardo.
Si bien, el candidato planteó este nuevo mecanismo y se mostró abierto a escuchar si hay quienes estén dispuestos subirse a esta propuesta, también indicó que debe ser algo que suceda de común acuerdo con los eventuales candidatos que se decidan por este camino.
“Una consulta del centro por encuestas calificadas, esa es una posibilidad; ahora, tiene que ser de común acuerdo, pero yo voy por el camino que es. Repito, el reto es presidente de Colombia, ganarle hoy a Iván Cepeda en la segunda vuelta en una confrontación política”, concluyó Fajardo.